Nebyl to pouhý puč, i důsledek neřešených rozporů, hodnotí KSČM 17. listopad

„Samotné události 17. listopadu 1989 vyvolaly živelný výbuch občanské nespokojenosti se zakonzervovanými poměry i zneužíváním moci. Síly, kterým šlo o socialistické řešení krize, byly roztříštěné, a tak v čele změn nakonec stanuly síly zaměřené na restauraci kapitalismu,“ hodnotí události před třiceti lety výkonný výbor KSČM.



„Více jak milion občanů ČR je na prahu chudoby. Zemi řídí majetková oligarchie, nikoliv však v zájmu jejích obyvatel,“ uvedli v pátek komunisté. Připomínají rozdělení Československa do referenda.

„Vstoupili jsme do agresivně se chovajícího paktu NATO,“ hodnotí strana zapojení země do Severoatlantické aliance a tvrdí, že je třeba vyvést zemi z postavení „polokolonie“.

Na komunistech je po třiceti letech závislá vláda v Česku

I když komunisté kritizují, že zemi řídí majetková oligarchie, po třiceti letech má KSČM zásadní vliv na to, jak vypadá vláda v České republice.

A to navzdory tomu, že dostala KSČM v posledních volbách do Sněmovny jen 7,76 procenta hlasů a má 15 poslanců. Hlasy KSČM jsou klíčové pro menšinovou vládu Andreje Babiše, kterou složily ANO a ČSSD. Komunisté jí dali toleranci a hlasují s ní v klíčových věcech. Babiš, který potřebuje jejich hlasy pro rozpočet, neváhal i s ministryní financí Alenou Schillerovou zamířit kvůli podpoře od KSČM až do jejich centrály.