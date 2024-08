Učíme lidi kriticky myslet. Ne každému se to líbí, říká student z platformy pro mladé

Může vaše platforma nebo další influenceři, kteří přibližují politické dění mladým lidem, zvýšit jejich zájem o politiku? Včetně účasti ve volbách nebo dokonce vlastní kandidatuře? Přesně tohle je náš cíl a podle mě je to i cíl dalších influencerů a youtuberů, kteří dělají něco podobného. Přece jenom sociální sítě jsou média mladých, je to primární setkávací místo a hlavní socializační sféra. A myslím, že je tam i prostor pro vysvětlení, co se kolem nás děje.

Mladé už nelákají tradiční média, často nemají televizi, nekupují si noviny, nesledují ani internetové deníky. Sítě jsou pro ně pohodlné, mají tam své přátele, obsah pro zábavu. Informativní a do jisté míry vzdělávací obsah, který děláme, tam sice nevyhledávají, ale když už ho tam vidí, může je chytnout. Chceme tedy využít sílu sociálních sítí a přimět mladé, aby se zajímali.

Vyzýváte sledující přímo k účasti ve volbách? Určitě ano, je to jedna z hlavních věcí. Ale v žádném případě nenapovídáme, koho mají volit. Neříkáme ani takové podprahové výzvy, jako „volte demokratické strany“. Protože tím bychom evokovali, že u nás kandidují i nedemokratické strany, které mohou být hrozbou. Snažíme se lidem poskytnout informační základ. A když mají dostatek informací, kdo je pro ně vhodný kandidát, určitě by měli k volbám přijít. To je cíl.

Jaká vám chodí na tyto výzvy i obecné příspěvky zpětná vazba? Je veskrze pozitivní. Častokrát nám chodí zprávy ve stylu „pomohlo mi to zorientovat se v tématu“ nebo „děkuji za to, co děláte“. Takovou zpětnou vazbu čteme moc rádi, ale samozřejmě se občas objeví i ta, co moc rádi nečteme.

Jak ta kritika vypadá? Ne každý vidí rád, že se mladí lidé o něco zajímají, speciálně když je to důležitá věc. A když najednou vidí partu mladých lidí, kteří se snaží spojovat další mladé, aby přijali – vznešeně řečeno – společenskou odpovědnost, nelíbí se mu to.

Občas se objeví komentáře, že jsme druhý Hitlerjugend a podobně, ale to vnímám až komicky. Něco takového nemůže autor myslet vážně. Každému se zkrátka nelíbí, že se snažíme mladé lidi vzdělávat kritickému myšlení. Ale veskrze si sledující naší práce váží a je krása volby, že komu se to nelíbí, nemusí nás sledovat.

Dá se říct, která témata mezi mladými lidmi nejvíce rezonují? Jsou to témata obecně známá, aktuálně třeba budoucnost v rámci evropské integrace. To znamená otázka eura, Green Dealu, jak se postavit k ekologické udržitelnosti, potom jsou to otázky sociální rovnosti. Neboli zrovnoprávnění žen, zrovnoprávnění menšin, s tím se pojí například otázka manželství pro všechny.

Byli jste dost aktivní v období eurovoleb, proč je evropská politika pro mladé důležitá? Já si myslím, že nejen mladí lidé vnímají Evropskou unii, evropskou politiku a obecně využití těchto vztahů na mezinárodní úrovni jako něco s velkým potenciálem do budoucnosti. Bohužel to není moc populární téma, evropské volby mají dlouhodobě nejnižší volební účast.

Proto jsme se snažili v sérii příspěvků mladým lidem přiblížit, co Evropská unie dělá, jak funguje, proč je důležité se o ní zajímat, ale zároveň jaké jsou její mezery nebo úskalí. Unie je velmi těžko definovatelné uskupení a obtížně se k čemukoliv jinému přirovnává. Také jsme se pokusili představit české kandidáty do europarlamentu a reagovali tak na obecně nízký zájem o evropské volby.

Pořádali jste i předvolební debatu na sociální síti Discord. Proč jste zvolili tento formát? Nejlepší způsob, jak rozproudit nějakou debatu, je jednoduše ji začít. Po celé dva roky, co jsem ve spolku, nám Discord funguje velmi stabilně. Je to tichá skupina, která si na nic nestěžuje a funguje tak, jak má. Podle mě je to právě proto, že lidé mají zájem o diskuze a chtějí debatovat. Proto se discordového formátu držíme a zvolili jsme ho i u voleb do Evropského parlamentu.

Plánujete něco podobného i před nadcházejícími krajskými a senátními volbami? Zatím ne, momentálně řešíme hlavně obměnu našeho spolku. Někteří členové dokončují studium a etablují se ve svých kariérách, naopak jsme přijali spoustu nových členů. Aktuální věci tak úplně nestíháme, ale v minulosti jsme krajské volby pokrývali. Určitě budeme dělat příspěvky, možná oslovíme i nějaké kandidáty, ale větší sérii jako byla o Evropské unii neplánujeme.

Jak vznikají vaše příspěvky na Instagramu? Prvním typem příspěvků jsou Breaking News, posty na jeden nebo dva slidy, kdy se něco významného stane, a my to chceme co nejrychleji předat ven. Dalším jsou příspěvky, které mají až deset slidů, a snažíme se téma pokrýt víc do hloubky. Když se v příspěvkovém týmu rozhodnou, že je dané téma fajn ke zpracování, přidělí to člověku, který si udělá rešerši, téma zpracuje a předá v nástřelu grafické podoby.

Pak to dostanou na starost grafičtí editoři a textoví editoři, a když je potřeba něco doplnit, ozvou se autorovi. Editoři fungují v zásadě jako v klasických redakcích. A po grafické a textové editaci se příspěvek vydá.

Z toho plyne, že tým máte rozsáhlý. Přesně tak, zrovna textovým editorem jsem v týmu já. Navíc se jako spoluvedoucí audiovizuálního týmu podílím na výrobě reels formátů a všeho, co se na profilu hýbe. Pak máme grafičky, příspěvkáře, střihače, lidi vyloženě na audiovizuální obsah. Někdo se stará o offline akce, jiný o spolupráci s různými institucemi, například když jsme spolupracovali s Evropskou komisí.

Jste studenti a děláte vše ve volném čase. To nemáte žádné financování? Zatím nemáme, ale už jsme dospěli do bodu, kdy se snažíme nějaké peníze zajistit. Projekt se dostal do takových rozměrů, kdy je velmi obtížné tomu věnovat dostatek času, aby byl obsah kvalitní a zároveň jsme nezanedbávali jinou práci. Standardně to influenceři řeší tak, že propagují nějakou značku, ale my se snažíme působit nezávisle a tohle si nemůžeme dovolit. Už nějakou dobu proto vymýšlíme financování spolku, ale zatím je všechno na dobrovolné neplacené bázi.