Krutílek se pohádal s Konečnou. Neškolte mě z demokracie, vmetl jí

„Kdyby Česká republika odešla z NATO, kolik by platila za obranu?“ zeptala se nejprve moderátorka členky KSČM.

„Rakousko není součástí obranné aliance a neplatí žádné zvýšené náklady. Já hlavně říkám, že to, co provedla paní Černochová v prosinci, je totální nesmysl. Jestli mám být něčím miláčkem, protože splním, promiňte, podělané dvě procenta a nebude se nikdo dívat, do čeho ty peníze českých daňových poplatníků investuju, tak tvrdím, že je to špatně,“ odpověděla Konečná. Přihlížející europoslanec za STAN Jan Farský při tom kroutil hlavou.

„Pojďme si říct, jakým způsobem to budeme dělat tak, aby česká armáda naplňovala, co má v zákoně. Chránila bezpečnost České republiky, aby na to měla prostředky, aby to nebylo o nějakých předražených stíhačkách, proto abychom se mohli jít vyfotit do Bílého domu,“ prohlásila Konečná. Podle ní se peníze na obranu ztrácejí na Ukrajině

„Komunisté nás tady poučují o demokracii a o tom, jestli máme nebo nemáme referendum. Sorry, to fakt neberu,“ reagoval ostře Krutílek. „Další věc. „Nenakupujeme rohlíky, když nakupujeme obranný materiál a investujeme do obrany. Řada těch věcí má svůj čas. A to, že se řada úhrad provedla až na konci roku, má své opodstatnění,“ dodal.

„Chcete bojovat za český a evropský průmysl, ale nepodpoříte Evropskou komisi a komisaře Kubiliuse (komisaře pro obranu a vesmír), který toto má v popisu práce,“ nechápal Krutílek. Podle něj je to zkušený člověk, který ví, co má dělat. „A je to zároveň člověk, který je schopen koordinovat právě činnost EU na jedné straně a NATO na straně druhé, tak aby spolu spolupracovaly víc, než tomu bylo doposud,“ dodal.

Konečná jen kroutila hlavou a nesouhlasně gestikulovala. „Teď to bylo strašně demagogické, pane kolego. Protože já bych mohla říct: Proč jste podpořil Komisi Ursuly von der Leyen, když tam sedí Hoekstra (komisař pro klima, nulové čisté emise a čistý růst), kterého vy jste zkoušel na průmyslovém výboru minulý týden a neodpověděl vám na nic?“ vyrazila do protiútoku Konečná.

Podle ní Hoekstra stejně jako Leyenová odmítá, že se automobilový průmysl hroutí. Oba se údajně tváří, že se nic neděje.

„Ale demagogii o referendech a podobných věcech jste tady říkala vy,“ reagoval Krutílek. „Referendum je vyjádření vůle lidí,“ opáčila Konečná.

„Nezlobte se, referendum v otázce životního zájmu země – když rozhodujeme, zda budeme součástí EU nebo NATO, poté, co jsme tam úspěšně vstoupili, je podle mě úplně mimo mísu,“ vyjádřil se Krutílek.

„A proč se těch lidí nezeptali před těmi 25 lety, jestli tam vůbec chtějí. To jste neměli odvahu a teď nemáte odvahu zeptat se na cokoliv. Na euro, na Green Deal. Na nic. A to je to, co já chci změnit,“ prohlásila Konečná.

„Proboha, neškolte mě tady z demokracie. Když si vzpomenu, co tady vaši předchůdci udělali do roku 1989...,“ reagoval Krutílek. „Došly vám argumenty?“ kontrovala Konečná.