Meteorologové varují před silným větrem. Ve dvou oblastech zesílí na 70 km v hodině

Lidé by tam proto měli počítat s možnými komplikacemi v energetice nebo dopravě, protože vítr může lámat větve. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
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Tyto čtyři věci byste měli vědět o zítřejší změně počasí, uvedli meteorologové
S příchodem studené fronty se pak mají teploty v pátek proti předchozím dnům propadnout až zhruba o deset stupňů na deset až 15 stupňů Celsia. Už dnes se mohou objevit také bouřky, déšť či přeháňky, které se podle předpovědi Českého hydrometeorologického úřadu budou vyskytovat také v pátek a o víkendu.