Ortel zahraje v dětském zábavním parku. Totální přestřel, nechápou rodiče

„Ortel v Krtkově světě? To byste nečekali,“ uvádí na svých webových stránkách pražský zábavní park. Koncert skupiny pořádá v rámci „nedělního zábavního večera (nejen) pro chlapy“. Součástí akce má být i spanilá jízda motorkářů. Koncert podle webových stránek proběhne po zavírací době parku, i tak však mnohé rodiče pobouřil.

„Pardon, měli jsme vás rádi, ale tímto naše návštěvy končí,“ píše jedna z uživatelek pod facebookovou událostí.

„Chodili jsme k vám s dětmi opravdu rádi, ale tohle je totální přestřel. Do budoucna zvolíme radši jiný park,“ píše další z pobouřených rodičů. „A příští týden může Jindřich Rajchl předčítat Mein Kampf. Po zavíračce, pochopitelně,“ přidávají se komentující.

Redakce iDNES.cz se pokusila s vedením Krtkova světa spojit. Po telefonu hovořila s obsluhou, která pouze uvedla, že neví, zda se vůbec koncert bude konat. Důvody však uvést nechtěla. Redakci iDNES.cz pouze odkázala na vedení Krtkova světa, které se zatím nevyjádřilo.

Den předtím však vedení reagovalo na záplavu negativních komentářů v diskuzi na sociální síti: „Upozorňujeme všechny komentující, že nevhodné, urážlivé a vulgární komentáře, mažeme. Děkujeme za pochopení,“ uvedlo.

Na oficiální komentář čeká také většina rodičů. „Ráda bych znala oficiální odpověď Krtkova světa – co vás vedlo k uspořádání koncertu tohoto člověka v zábavním parku pro děti? Myslím, že drtivá většina z nás pro to nemá pochopení, tak by mě jen zajímalo, proč jste se k něčemu takovému propůjčili a zkazili si reputaci,“ ptá se další z komentujících.

Krtek PLUS, nebo MAX?

Krtkův svět nabízí základní celodenní vstupné spolu se vstupenkou na koncert Ortelu v předprodeji online za 297 korun. K dostání je ovšem i varianta „Plus“ s neomezenou možností využití všech atrakcí v předprodeji online za 497 korun. Krtek „Max“ za 797 korun potom navrch nabízí i autodrom, aquadrom nebo třeba Free jumping.

„Tohle je fakt úlet! A souhlas se všemi, raději dám peníze do jiného parku,“ reaguje na nabídku uživatelka Facebooku. Podobné komentáře s větší či menší intenzitou zaplavily facebookový příspěvek ihned po jeho zveřejnění.

Ortel je kontroverzní hudební skupina, mnohými označována za xenofobní a neofašistickou. Skupina v posledních letech výrazně boduje v anketě Český slavík. Získala druhá místa v ročnících 2015 a 2016. V ročníku 2017 získala o 5 tisíc hlasů více než vítězný Kabát.

Tomáš Ortel, vlastním jménem Tomáš Hnídek, založil skupinu v roce 2002 po opuštění neonacistické skupiny Conflict 88. Považuje ji za vlasteneckou a popírá její spojitost s neonacismem.