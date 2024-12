Při povodních v Krnově tři dny usilovně pomáhala. Sama pak o byt přišla

„V neděli ve tři ráno mě vzbudila kolegyně. Volala, že se nemůže dostat na směnu. Tak jsem se sbalila a šla do práce,“ popisuje Veronika Hanuščáková třetí zářijové nedělní ráno. V Krnově stoupala voda, lidé z domu v Chářovské ulici, kde šestatřicetiletá žena žije, ale nepanikařili. Vypadalo to, že se jich povodeň týkat nebude.

Do práce už se ale sama nedostala. Narazila na zaplavené křižovatky a ulice, jimiž se valila voda. Zavolala policii. „Vysvětlila jsem jim, proč tak nutně potřebuji do nemocnice a že kolegové se tam už nedostanou. Zatopenými ulicemi mě provezli větším SUV autem až do nemocnice.“

Odpoledne pak přišla hlavní povodňová vlna, jež zatopila téměř celý Krnov. Včetně Chářovské ulice, ale také nemocnice v Krnově. A Veronika Hanuščáková se se všemi kolegy, kteří právě sloužili, až do úterý ze zaměstnání nedostala.

Nemocnice se na tři dny dostala do zcela krizové situace. Povodňová vlna zatopila suterény s veškerými technologiemi i například ambulance ve sníženém přízemí. Zařízení muselo vyhlásit nouzový režim. Výpadek elektrické energie nahradilo vlastním naftovým generátorem, který ale pokryl jen to nejnutnější.

„V práci to byl chaos. Velká improvizace. Z vodovodu netekla pitná voda. Nešla elektřina, jeli jsme na agregát. Tím pádem ale nešly některé stroje. A taky mrazáky. Výtahy chvilku šly, pak se začaly zatápět,“ líčí podmínky, ve kterých tým stravovacího provozu pracoval, Veronika Hanuščáková.

Nefungovaly ani myčky či konvektomaty. Také telefony, internet, veškerá počítačová síť. Kolabovalo zásobování a sklady byly pod vodou. Zajistit jídlo pro pacienty a zdravotníky navíc musel značně ztenčený tým pracovníků nemocniční jídelny.

„Obvykle nás bývá na směně kolem dvaceti. Za povodní nás tady bylo pět. Byli jsme osmnáct hodin na nohách, chvilku spánek, a pak znovu,“ vzpomíná na mimořádné dny Hanuščáková.

Přespávali před jídelnou na chodbě, kam jim z dětského oddělení nemocnice přivezli několik postelí. Jídelníček sestavovali podle zásob, které byly aktuálně k dispozici. Ty rychle zkazitelné se musely zpracovat nejrychleji. „Bylo to o organizaci - radili jsme se o všem s dietními sestrami a dávali s nimi jídelníček dohromady,“ vysvětluje Hanuščáková.

Základem byla vzájemná solidarita všech zaměstnanců nemocnice. S donáškou pitné vody ze speciálním konvojem přistavených cisteren či rozvozem a roznosem jídel pacientům, když nešly výtahy, pomáhal každý, kdo měl zrovna volné ruce.

Se svou desetiletou dcerou, která povodňové dny přečkala v bezpečí u babičky, byla kuchařka v kontaktu sporadicky. „Signál vůbec nebyl. Dalo se ale zavolat přes polskou síť, tak jsme si volaly, když byla chvilka času. Musela jsem ale vyběhnout až do nejvyššího patra, v kuchyni to nešlo vůbec.“

V úterý, když v Krnově začala opadat voda, odříznuté zaměstnance nemocnice postupně přijížděli vystřídat jejich kolegové. Ani tehdy ale pro Veroniku Hanuščákovou nebyl všemu konec, doma ji čekalo velmi nepříjemné překvapení. Povodeň její byt úplně zničila. I když voda uvnitř vystoupala „jen“ něco přes dvacet centimetrů, poměrně dlouho tam stála.

„Návrat z práce, to byl velký šok a zároveň bezmoc. Zdi i nábytek byly nacucané hnusnou špinavou smradlavou vodou. Hned jsem všechno začala vyhazovat. Bylo jasné, že už nemůžu nic zachránit,“ netají smutek žena, která od souseda zjistila, že voda přišla spodem přes podlahu.

Azyl s dcerou našla na ubytovně. Zároveň žena všechno nafotila a poslala pojišťovně. Ta jí však škodu nenahradí, problémem je poloha bytu v záplavové oblasti. „Jedna známá mi aspoň poradila, že mám přejít k lepší pojišťovně, která v území s povodněmi nemá problém. Takže barák mám nově pojištěný. Bohužel až na příští povodně,“ přibližuje svou situaci. Přišla o veškeré vybavení bytu.

Následovalo nekonečné uklízení bahna a naplavenin, vynášení věcí, a pak ještě delší čekání, než byt vyschne. A nejnutnější opravy. Vánoce už rodina strávila zpátky doma, i když v mnohem skromnějších podmínkách.

„Jakž takž jsme to dali do pořádku. Tak ‚dokonalý‘ vánoční úklid ale opravdu nikomu nepřeji. Je před námi ještě spousta práce, abychom náš domov obnovili,“ uvádí nemocniční kuchařka, která je jednou z pěti desítek pracovníků a pracovnic krnovské nemocnice, jež zářijová ničivá povodeň připravila o bydlení.