Ledovka, sníh a vítr komplikují dopravu. V Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Při třetím stupni je lavinové nebezpečí značné a túry terénem vyžadují velkou opatrnost. Na webu to uvedla krkonošská horská služba.

Na hřebenech Krkonoš za posledních den napadlo 30 až 35 centimetrů sněhu, za poslední dny to bylo až 70 centimetrů. Celková sněhová pokrývka na hřebenech dosáhla 80 až 120 centimetrů.

Třetí lavinový stupeň byl v nynější zimní sezoně v Krkonoších vyhlášen poprvé. První lavinový stupeň platil od 2. prosince, od 22. ledna lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň.

„Nad pásmem lesa na závětrných svazích se mohou vyskytnout laviny deskové z navátého sněhu. V pásmu lesa se mohou vyskytnout laviny z nového sněhu,“ uvedl lavinový specialista krkonošské horské služby Robert Dlouhý.

Uvolnění laviny je podle něj možné již při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. „V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu,“ uvedl.

Minulou zimu v Krkonoších v lavinách zahynuli dva lidé. Sedmnáctiletý skialpinista zemřel 15. února v lavině, kterou strhl od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole. V neděli 14. března skončila v lavině v oblasti Mužských kamenů na polské straně hor pětatřicetiletá skialpinistka z Mělnicka. Po převozu do nemocnice zemřela.

V Krkonoších je lavinová činnost i přes malou nadmořskou výšku značně intenzivní, na obou stranách hor je zmapováno přes sto míst o celkové rozloze 554 hektarů, kde se lze setkat s lavinami.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar.

V lokalitě Bialy Jar se 20. března 1968 stalo největší lavinové neštěstí v dějinách Krkonoš. Lavina si tam vyžádala 19 obětí

Zimní počasí znepříjemňuje jízdu řidičům

Do středečního večera může v podhůří a na Českomoravské vrchovině napadnout až 15 centimetrů sněhu, na horách až 35 centimetrů, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dál platí také jeho výstraha před silným větrem, sněhovými jazyky a závějemi.

Na silnici první třídy mezi Poličkou a Svitavami je ledovka, náledí podle ŘSD hrozí také na dalších státních silnicích. Silnice I/11 přes Suchý Vrch v Pardubickém kraji je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Na silnici do Německa přes Krušné hory brzo ráno poblíž Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku narazil kamion do svodidel. Místo je ale průjezdné oběma směry, vozidlo se podařilo odtáhnout do strany.

Uzavírka pro nákladní dopravu na silnici z Tanvaldu na Harrachov by měla skončit ve středu ve 21:00, záležet ale bude na vývoji počasí. Osmnáctikilometrový úsek se v posledních letech uzavírá při každém silnějším sněžení, k zablokování dopravy tam stačí jediný uvízlý kamion.

Náročnou noc mají za sebou silničáři na Vysočině. Vyjeli s 212 sypači a sníh, který na silnice nafoukával vítr, odklízelo 64 traktorů. „Jezdili jsme celou noc,“ řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Aleš Hubený.