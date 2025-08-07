Obchoďák jako úkryt? Ne vždy bezpečné, hodnotí expert příručku ministerstva

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan a šéf hasičů Vladimír Vlček ve čtvrtek představili příručku, jak přežít katastrofu. Tištěnou brožuru, kterou Česká pošta na podzim doručí do každé domácnosti, doprovází také web stránky 72h.gov.cz.
Stránka je rozdělená do několika praktických sekcí, které radí, jak se zachovat při různých typech krizových situací. Doporučuje mít doma zásobu pitné vody, jídla, baterií či léků. Vysvětluje také, jak získávat informace, pokud nejde elektřina a mobilní sítě. Nechybí ani návod na to, jak se chovat při konkrétních typech ohrožení.
Za bezpečné místo příručka označuje mimo jiné i obchodní dům, což vyvolává otázky, zda je takové doporučení vždy vhodné. Podle bezpečnostního experta Stanislava Kazbundy záleží na typu situace.
„To je samozřejmě vždycky otázka úhlu pohledu. Je rozdíl, jestli bude krizovou situací požár nebo útok nějakého střelce. Shromáždit lidi může být výhodné kvůli krizovému velení a informování davu. Zároveň tím ale můžeme potenciálně poskytnout útočníkovi cíl. Každá situace vyžaduje jiný přístup,“ vysvětluje pro iDNES.cz.
Mladí lidé nejsou připraveni
Příručka má podle odborníka význam především v tom, že část veřejnosti donutí se nad krizovou připraveností zamyslet. „Většina lidí vůbec nechápe základní věci. Za dávných dob, kdy byla branná výchova, bylo lidem například jasné, že musí ležet hlavou od výbuchu. Dnešní mladá generace do 35 let o tom neví vůbec nic,“ podotýká Kazbunda.
Mladí lidé také podle něj nejsou zvyklí poslouchat autority a chovat se s ohledem k ostatním. „Nejsou schopni se podřídit velení, které by jim mohlo pomoct a něco jim sdělit. Taková příručka podle mě bude přínosem. Někdo to sice vyhodí, ale nějaká část veřejnosti si to přečte. A snad jim to vnukne myšlenky, jak se zachovat,“ hodnotí expert přínos brožury, jejíž tištěnou verzi obdrží všechny domácnosti v polovině letošního října.
Ministerstvo v příručce dále radí, aby lidé počítali i s výpadkem běžných komunikačních kanálů. Právě to může být problematické. „Stát je schopen vyrozumět vlastní občany o stavu krize. Otázka je, kde a jak technika funguje, ale systém informování na to je. Problém je, když přestane fungovat telefon a člověk nemá přístup k televizi nebo rádiu,“ zamýšlí se Kazbunda.
Podle něj si nikdo nedokáže vyrobit rádio, řešení je ale přesto možné najít. „Pokud například lidé vlastní auto, které bude fungovat, tak bude fungovat i autorádio,“ připomíná.
Příručka 72 hodin je podle Stanislava Kazbundy důležitým krokem směrem k posílení individuální odolnosti obyvatelstva, ale sama o sobě nestačí. Změna musí přijít v myšlení lidí – v ochotě se připravit, nepanikařit a spolupracovat.