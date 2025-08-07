Obchoďák jako úkryt? Ne vždy bezpečné, hodnotí expert příručku ministerstva

Autor:
  16:03
Ministerstvo vnitra zveřejnilo příručku 72 hodin, která lidem radí, co dělat v případě katastrofy, blackoutu nebo války. Popisuje, co mít doma i jak komunikovat. A jako příklad úkrytu zmiňuje obchodní dům. Právě to ale vyvolává otázky. „Obchodní dům může být výhodný kvůli řízení davu, ale taky se z něj snadno stane terč,“ upozorňuje pro iDNES.cz bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda.
Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda

Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda | foto:  Petr Topič, MAFRA

Expert na sebeobranu a střelbu Stanislav Kazbunda (4. 1. 2016)
Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda
Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...
Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...
8 fotografií

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan a šéf hasičů Vladimír Vlček ve čtvrtek představili příručku, jak přežít katastrofu. Tištěnou brožuru, kterou Česká pošta na podzim doručí do každé domácnosti, doprovází také web stránky 72h.gov.cz.

Stránka je rozdělená do několika praktických sekcí, které radí, jak se zachovat při různých typech krizových situací. Doporučuje mít doma zásobu pitné vody, jídla, baterií či léků. Vysvětluje také, jak získávat informace, pokud nejde elektřina a mobilní sítě. Nechybí ani návod na to, jak se chovat při konkrétních typech ohrožení.

Brzy ve vaší schránce. Rakušan představil příručku, jak přežít katastrofu

Za bezpečné místo příručka označuje mimo jiné i obchodní dům, což vyvolává otázky, zda je takové doporučení vždy vhodné. Podle bezpečnostního experta Stanislava Kazbundy záleží na typu situace.

„To je samozřejmě vždycky otázka úhlu pohledu. Je rozdíl, jestli bude krizovou situací požár nebo útok nějakého střelce. Shromáždit lidi může být výhodné kvůli krizovému velení a informování davu. Zároveň tím ale můžeme potenciálně poskytnout útočníkovi cíl. Každá situace vyžaduje jiný přístup,“ vysvětluje pro iDNES.cz.

Mladí lidé nejsou připraveni

Příručka má podle odborníka význam především v tom, že část veřejnosti donutí se nad krizovou připraveností zamyslet. „Většina lidí vůbec nechápe základní věci. Za dávných dob, kdy byla branná výchova, bylo lidem například jasné, že musí ležet hlavou od výbuchu. Dnešní mladá generace do 35 let o tom neví vůbec nic,“ podotýká Kazbunda.

Mladí lidé také podle něj nejsou zvyklí poslouchat autority a chovat se s ohledem k ostatním. „Nejsou schopni se podřídit velení, které by jim mohlo pomoct a něco jim sdělit. Taková příručka podle mě bude přínosem. Někdo to sice vyhodí, ale nějaká část veřejnosti si to přečte. A snad jim to vnukne myšlenky, jak se zachovat,“ hodnotí expert přínos brožury, jejíž tištěnou verzi obdrží všechny domácnosti v polovině letošního října.

Expert: Nejlepší obrana je útěk, proti noži použijte jako štít cokoliv

Ministerstvo v příručce dále radí, aby lidé počítali i s výpadkem běžných komunikačních kanálů. Právě to může být problematické. „Stát je schopen vyrozumět vlastní občany o stavu krize. Otázka je, kde a jak technika funguje, ale systém informování na to je. Problém je, když přestane fungovat telefon a člověk nemá přístup k televizi nebo rádiu,“ zamýšlí se Kazbunda.

Podle něj si nikdo nedokáže vyrobit rádio, řešení je ale přesto možné najít. „Pokud například lidé vlastní auto, které bude fungovat, tak bude fungovat i autorádio,“ připomíná.

Příručka 72 hodin je podle Stanislava Kazbundy důležitým krokem směrem k posílení individuální odolnosti obyvatelstva, ale sama o sobě nestačí. Změna musí přijít v myšlení lidí – v ochotě se připravit, nepanikařit a spolupracovat.

Vstoupit do diskuse (50 příspěvků)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

Kamčatku postihlo zemětřesení o síle 8,8, patří mezi největší v historii

Jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie v noci zasáhlo oblast u pobřeží ruského poloostrova Kamčatka. Otřesy o síle 8,8 vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě dvou kamionů. Z jednoho z nich následně vypadaly přepravky s pivem a lahve se rozkutálely po...

7. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  17:05

ANALÝZA: Trump kráčí do Putinovy pasti, schůzka křísí vzpomínky na fiasko s Kimem

Premium

Do dvou týdnů by se měla uskutečnit schůzka Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Zatímco Rusové se radují, že jim nevyzpytatelný prezident po čase opět ukázal přívětivější tvář, v Kyjevě je patrné...

7. srpna 2025  16:35

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o zámky v Lednici a Valticích

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku včetně zámků v Lednici a Valticích, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nárok na...

7. srpna 2025  16:23

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na Tomia Okamuru a hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Kauza souvisí s dvěma loňskými předvolebními plakáty, na kterých se objevovaly fotomontáže lidí černé pleti s...

7. srpna 2025  15:05,  aktualizováno  16:10

Obchoďák jako úkryt? Ne vždy bezpečné, hodnotí expert příručku ministerstva

Ministerstvo vnitra zveřejnilo příručku 72 hodin, která lidem radí, co dělat v případě katastrofy, blackoutu nebo války. Popisuje, co mít doma i jak komunikovat. A jako příklad úkrytu zmiňuje...

7. srpna 2025  16:03

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Německý senior jel natankovat do Česka. Tři ženy mě tu unesly a napadly, tvrdí

Kriminalisté z bavorského města Tirschenreuth pátrají po okolnostech přepadení německého seniora, který si koncem července zajel do Česka pro levnější palivo. Podle jeho výpovědi ho cestou zpět domů...

7. srpna 2025  15:46

Nejsem proti setkání se Zelenským, zatím k tomu ale nejsou podmínky, řekl Putin

Sledujeme online

Ruský prezident Vladimir Putin nevyloučil setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, musí být k tomu ale nejdříve vytvořené podmínky. Řekl také, že Spojené arabské emiráty by mohly...

7. srpna 2025  15:19,  aktualizováno  15:38

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

7. srpna 2025  15:32

Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

Před soudem už příští měsíc stanou dva cizinci obvinění ze dvou trestných činů. Letos v lednu podle policie ve vozidle BMW během předjíždění na dálnici D5 rozbili kamionu boční okno. Zřejmě k tomu...

7. srpna 2025  15:26

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Vyhráli jsme tisíce liber, radovali se hráči online binga. Šlo o technickou chybu

Velké zklamání čekalo na hráče online hry Gala Bingo. Domnívali se, že vyhráli v přepočtu desítky tisíc korun. Ukázalo se ale, že šlo o důsledek technické chyby, která způsobila falešné výhry v...

7. srpna 2025  15:11

Muž se zbraní děsil lidi v obchoďáku, na přivolané policisty jen nechápavě zíral

Proti muži se zbraní v ruce museli na konci července zasahovat policisté v Ústí nad Labem. Pohyboval se v prostorech a v okolí obchodního centra. Hlídka ho po příjezdu na místo uviděla u jedné z...

7. srpna 2025  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.