Výpomoc, když zdraví neslouží. Nejdůležitější je říct si o podporu včas

Ať už máte nárok na jiné peníze od státu, či ne, může se stát, že vás kvůli onemocnění čeká nějaký vyšší jednorázový výdaj. Třeba potřebujete auto, abyste mohli dopravovat nemocné dítě k lékaři, upravit domácnost tak, aby se v ní mohl pohybovat vozíčkář, neobejdete se bez vodicího psa…

I tady pomůže stát. Můžete si požádat o takzvaný příspěvek na zvláštní pomůcku. Pochopitelně to má svá pravidla: příspěvek nedostanete, když si zlomíte nohu a je perspektiva, že za tři měsíce už budete zase vesele běhat. Poškození musí být dlouhodobé, předpoklad musí být, že bude trvat déle než rok.

Komu stát přispěje:

I okruh poškození je omezený, nárok má například člověk, který má:

těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,

těžké sluchové postižení,

těžké zrakové postižení,

zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti,

těžkou demenci s neschopností chůze,

autistickou poruchu s těžkým postižením

Navíc jsou zde i podmínky věku – na motorové vozidlo či úpravu bytu se přispívá dětem od tří let, na vodicího psa lidem od 15 let věku, prostředky na ostatní pomůcky mohou žádat rodiče dětí od roku věku. Zvláštní pomůcka také nemůže být zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění – nelze tak počítat třeba s příspěvkem na lepší invalidní vozík, ale na úpravu automobilu, aby ho člověk mohl ovládat bez nohou, ano.

O pomůcku mohou žádat jednotlivci či rodiny, které mají příjem nižší, než je osminásobek životního minima. Jejich spoluúčast přitom bude u pomůcek s cenou do 10 000 korun tisícikoruna. Pokud je cena pomůcky nad 10 tisíc korun, je spoluúčast 10 procent.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku je 350 000 korun; 400 000 korun je možné získat jen na pořízení plošiny. Součet vyplacených příspěvků nesmí během pěti let přesáhnout částku 800 000 korun (850 000 korun v případě pořízení plošiny). Na koupi motorového vozidla můžete dostat 100 až 200 tisíc korun.

Kde žádat a jak

Žádá se na úřadě práce a je možné udělat to i elektronicky. Kromě osobních dokladů (u dětí rodný list) budete potřebovat potvrzení o příjmech všech společně posuzovaných osob (domácnost) za poslední čtvrtletí, potvrzení o studiu u dětí nad 15 let, potvrzení o stanoveném výživném na děti...

Pochopitelně budete uvádět, na co konkrétně příspěvek žádáte. Pokud je to stropní zvedací systém, zdvihací plošina či schodišťová sedačka, bude nutný i souhlas vlastníka nemovitosti s instalací takového zařízení.

Kdy je třeba peníze vrátit?

Příspěvek je nutné vrátit, pokud se něco nepovede:

když jej nezvládnete využít do tří měsíců od jeho vyplacení

když přestanete být vlastníkem zvláštní pomůcky – prodáte auto, speciálně upravený počítač s ovládáním pro nevidomé… Tady platí časové limity – peníze nemusíte vracet po 60 měsících používání pomůcky (u auta 84 měsíců).

Teď se možná děsíte černých scénářů. Musí rodina vracet peníze, když zemře postižený, který pomůcku využíval? Nemusí. A co když zemře vodicí pes (mimochodem cena vodicího psa je srovnatelná s cenou ojetého auta – výcvik vyjde na 300 000 korun)?

Pokud to není vinou nového majitele, ani tady není třeba peníze vracet. Krajská pobočka úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek, přesto je dobré mít pomůcku pojištěnou pro případ ztráty, krádeže či živelní pohromy.

Nedělejte sbírku sami

S talo se neštěstí. To je jedno jaké: zlá autonehoda, děsivá lékařská diagnóza, záchrana týraného zvířete nebo „jen“ požárem zničený dům. A na bankovním účtu pár korun. Mnohého možná napadne, že než se dočká pomoci od státu, mohl by poprosit bližní… V době sociálních sítí to není nic složitého. Stačí pár slov, fotek… Ale pozor, tohle by mohl být průšvih. Založení sbírky má totiž svá pravidla. Nelze prostě vyhlásit „potřebuji peníze, posílejte mi je tam a tam“.

Založit veřejnou sbírku může právnická osoba. Takže nějaká nadace, spolek, obecně prospěšná společnost, na kterou se můžete obrátit s prosbou o pomoc. Jenomže velké nadace často sbírají peníze a pak je přerozdělují, nevybírají přímo pro vás, pro vaši ojedinělou situaci… I tady existuje možnost. Založíte si sbírku prostřednictvím právnické osoby na internetu. Podmínky jsou obdobné: napíšete svůj příběh, sdělíte, na co vybrané peníze použijete, přidáte fotografie...

Potřebovat budete nejspíš potvrzení o vedení účtu v bance a osobní doklady. Nadační fond bude vaši prosbu po určitou dobu zaštiťovat, propagovat a nebudete muset výtěžek sbírky zdaňovat, ti, kdo vám přispějí, dostanou potvrzení o daru pro daňové účely. Vy budete muset strpět, že si vás společnost „proklepne“, je-li váš příběh pravdivý. Nemusíte se bát, obvykle je vše vyřešeno v rámci dní. Zkusit můžete třeba Donio.cz či Znesnaze21.cz. Odkaz na takto založenou sbírku už pak můžete sdílet na sociálních sítí bez omezení.

To nemohu od nikoho peníze přijmout jen tak?

Je něco trochu jiného, když se na něco skládáte „mezi kamarády“. Třeba si v partě volejbalistů řekněte, že pomůžete Jarmile, protože jí zemřel manžel, ona zůstala s dětmi sama a má nouzi o peníze. Dáte každý do kasičky tisícovku, zajdete k Jarmile na kafe a obálku s penězi jí s pozdravy předáte. V takovém případě nejde o sbírku veřejnou.

Jediné pravidlo, které platí, je, že Jarmila by měla příjem uvést do daňového přiznání v případě, že by dar od jednoho dárce převýšil částku 15 000 korun za rok. A ještě odlišná situace je, když obdarovaný dostane finanční podporu od rodinných příslušníků nebo od někoho, kdo s ním alespoň rok žil ve společné domácnosti. Takový dar nemusí danit vůbec.

1 Invalidní důchod

Jste v pracovní neschopnosti déle než rok? Pravděpodobně už s vámi ošetřující lékař začal projednávat možnost invalidního důchodu. K žádosti budete potřebovat posudek od lékaře. Ale ne od toho vašeho, ke kterému chodíte na pravidelné kontroly. Váš případ bude posuzovat lékař posudkový. Vycházet bude zejména z lékařských zpráv.

Problémem je, že hodnocení trvá příliš dlouho. Je to dáno nedostatkem posudkových lékařů. Rozhodně nepočítejte, že by žádost byla vyřízena během úředních třiceti dní. Stupně invalidity jsou tři. Vycházejí z toho, jak moc vlivem nemoci či úrazu poklesla vaše pracovní schopnost.

Dříve používaný pojem plný invalidní důchod odpovídá 3. stupni invalidity (pokles o 70 procent a více). Částečný invalidní důchod (dnes 1. a 2. stupeň) začíná na poklesu pracovní schopnosti o 35 procent.

Musíte mít odpracováno

K tomu, abyste skutečně dostávali důchod, nestačí, že vás lékař zařadí do některého z invalidních stupňů.

Je také potřeba, abyste v období před posudkem určitou dobu hradili důchodové pojištění (to neplatí u úrazů a nemocí z povolání).

20–22 let věku – 1 rok účasti na důchodovém pojištění

22–24 let věku – 2 roky účasti na důchodovém pojištění

24–26 let věku – 3 roky účasti na důchodovém pojištění

26–28 let věku – 4 roky účasti na důchodovém pojištění

28–38 let věku – 5 let účasti na důchodovém pojištění během posledních 10 let

38 a více let věku – 5 let účasti na důchod. pojištění během posledních 10 let či aspoň 10 let v posledních 20 letech.

Formulář žádosti o invalidní důchod najdete ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Vyplněný tiskopis tam budete podávat osobně, online se můžete objednat k podání této žádosti. Kromě osobních dokladů a lékařských dobrozdání budete potřebovat potvrzení o studiu, péči o děti, vojenské službě… A také osvědčení z banky, že jste majiteli účtu.

Kolik vám dají? Základní výměra důchodu je 3 900 korun, k ní se ještě počítá procentní výměra – podle počtu odpracovaných let, počtu let do dosažení důchodového věku, průměru hrubých výdělků a stupně invalidity. Nic jednoduchého, že? Naštěstí existují kalkulačky, které s výpočtem pomohou (například zde). Nejnižší možný invalidní důchod pro rok 2022 je 4 670 korun.

2 Průkaz zdravotně postiženého

Kdo má v kapse průkaz ZTP nebo ZTP/P, má při své zdravotní smůle alespoň nějaké výhody:

může využívat hromadnou dopravu se slevou od 75 procent,

má přednost při jednání na úřadech či ve zdravotnických zařízeních,

nemusí platit některé správní poplatky,

má daňové úlevy,

může parkovat na vyhrazených místech a nemusí platit za dálniční známku,

má možnost žádat o příspěvek na mobilitu (550 korun měsíčně),

zdarma či s výraznou slevou pořídí vstup do mnoha kulturních institucí.

Žádost se podává na úřadu práce osobně nebo elektronicky. Úřad pak pošle okresní správě sociálního zabezpečení prosbu o posouzení zdravotního stavu žadatele. Předpokládá se totiž, že máte přiznán invalidní důchod, a tak o vás ČSSZ ví vše potřebné. Úřad práce po schválení, po předložení fotografie a zaplacení správního poplatku 30 korun vydá průkaz, který má desetiletou platnost.

3 Příspěvek na péči

Jestli jsme u invalidního důchodu zmínili, že žádání je záležitost na dlouhé lokte, u příspěvku na péči se trpělivostí obrňte ještě více. Rok není žádná doba… Příspěvek je určen těm, kdo se o sebe nemohou plně starat z důvodu zdravotního stavu a jsou závislí na pomoci jiných. A za tuto pomoc někomu platí.

Výše příspěvku pro osoby do 18/nad 18 let je měsíčně:

lehká závislost (stupeň I) 3 300 Kč/880Kč

středně těžká závislost (stupeň II) 6 600 Kč/4 400Kč

těžká závislost (stupeň III) 13 900 Kč/12 800Kč

úplná závislost (stupeň IV) 19 200 Kč/19 200Kč

Je-li v rodině dítě do 18 let a zároveň jsou celkové příjmy rodiny nižší než dvojnásobek životního minima, má nárok na zvýšení příspěvku o další 2 000 korun.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí spousta ukazatelů, jak člověk zvládá následující oblasti:

mobilita

orientace

komunikace

stravování

oblékání a obouvání

tělesná hygiena

výkon fyziologické potřeby

péče o zdraví

osobní aktivity

péče o domácnost (neposuzuje se u dětí)

Pokud víte, že je čtvrtek, jste schopni telefonického hovoru, sami se oblečete, najíte se, dojdete na dvorek a nakrmíte slepice, na příspěvek na péči nejspíš nebudete mít nárok, i kdyby vám bylo 100 let. Jak na tom jste, budou úřady zkoumat nejen podle dobrozdání lékařů, kteří o vás pečují, ale i podle tzv. místního šetření – navštíví vás doma sociální pracovník, posoudí vaše schopnosti a potřebu péče další osoby.

Žádost se podává osobně nebo elektronicky na úřadu práce. Když vám pak příspěvek přiznají (vyplácí se v tom případě dodatečně od data žádosti), můžete si za něj pořídit, co chcete, nebudete ho nijak vyúčtovávat. Je jedno, jestli platíte za pobyt v penzionu pro seniory, za úklidovou službu, necháváte si dovážet jídlo nebo přispíváte sousedovi na benzin za to, že vás každý týden vozí k lékaři.