Ještě než u pražského Chodova dálnice oficiálně začne, dohlíží na ni těžký žulový monolit. Památník obětem. Statistika tu krvácí z každého slova – jen mezi lety 1982 a dneškem na D1 vyhaslo 877 životů. Představte si to: kdyby měl každý z nich svůj vlastní křížek, míjeli byste ho na krajnici každých čtyři sta metrů. A to se tu bavíme jen o obětech za posledních 44 let.
Klesání, stoupání a nevyzpytatelné počasí dělají z této části past. Boural tu Petr Haničinec a vyhasl zde život Alexandera Dubčeka.