Světla z policejního vozu osvětlují ulici, kterou procházejí lidé poté, co Portoriko postihl rozsáhlý výpadek elektřiny, při němž byly nečekaně odstaveny energetické závody na celém ostrově. (16. dubna 2025) | foto: Ricardo Arduengo, Reuters

„S lokálními výpadky elektřiny máme čerstvé zkušenosti z povodní v roce 2024, která nám poskytla cenná poučení pro zlepšení našich postupů,“ uvedl pro iDNES.cz ministr vnitra Vít Rakušan. Česká republika má podle jeho slov hotové krizové plány a systematicky se na podobné situace připravuje.

Základní potřeby: baterie, svítilna, přenosné rádio, mobilní telefon, nabíječka zásoby vody zásoby trvanlivých potravin, konzervy a zavařeniny (např. masové a zeleninové), sušené maso, trvanlivé mléko, sušenky, čokoláda, energetické tyčinky, sušené ovoce, oříšky, cukr, med, sirup, apod.

plynový (lihový) vařič

hygienické prostředky, jednorázové vlhčené ubrousky, desinfekční gel na ruce, desinfekční prostředek savo



evakuační zavazadlo

V případě blackoutu by usedly krizové štáby od místních po krajské až k tomu Ústřednímu. Záleží na rozsahu a závažnosti situace. Ve všech scénářích a na všech úrovních ale probíhají cvičení.

„V případě masivního výpadku by prioritou bylo zajištění fungování kritické infrastruktury – nemocnic, vodáren, telekomunikací a dalších klíčových služeb pomocí záložních zdrojů. Zároveň by byla aktivována opatření k rychlé obnově dodávek elektřiny ve spolupráci s distributory,“ vysvětlil Rakušan.

„Co se týče doporučení pro občany, hlavní rada je být připraven. Každá domácnost by měla mít zásoby na alespoň 72 hodin,“ sdělil ministr vnitra. Klíčový je dostatek vody a trvanlivých potravin, léků a také alternativních způsobů vytápění a osvětlení jako jsou baterky a svíčky. Také je třeba powerbanka kvůli dobití mobilního telefonu.

„Je také dobré mít připravené hotovostní rezervy, protože při výpadku elektřiny nefungují elektronické platby,“ řekl Rakušan. Kvůli výpadku internetu a mobilních sítích se hodí přenosné rádio, které umožní příjem informací ohledně vývoje situace a také možných pokynů.

„Tyto základní zásady vnitro pro občany shrne do jednoho materiálu, který chceme distribuovat v průběhu roku,“ dodal Rakušan.

Občané by měli být připraveni na případnou evakuaci. Úřady v Praze doporučují, aby si každý připravil evakuační zavazadlo. Mělo by se snadno nést a obsahovat by mělo jídlo, pití, nádobí, osobní hygienu a léky, potřebné dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny) a cennosti, oblečení navíc, potřebné nástroje (především mobil, nabíječku, rádio a baterky) a něco na vyplnění volného času.

Pokud se v domácnosti nachází mazlíček, je třeba mít připravenou uzavíratelnou přepravku nebo vodítko s košíkem. Exotická zvířata a ta, co vydrží déle bez krmení, by měla zůstat dobře zabezpečená doma.

Při evakuaci je nutné zabezpečení domu nebo bytu. Před odchodem uzavřete hlavními jističi všechny přívody energie, plynu a vody, dobře uzavřete okna a dveře, vyprázdněte ledničky a mrazáky, uhaste oheň v krbech a zamkněte, aby nedošlo k vloupání.

V pátek odpoledne ochromil masivní výpadek proudu Španělsko a Portugalsko. V Madridu a Barceloně přestalo jezdit metro. V několika regionech došlo k přerušení vlakových spojů. Online služby měly výpadky a nemocnice musely spustit generátory. Přes rané spekulace o kybernetickém útoku se nakonec příčinou ukázal být vzácný meteorologický jev ve španělském vnitrozemí. Informovala o tom portugalská společnost REN.