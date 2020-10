Stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe? Jako kolonizace Marsu Českem, zlobí se opozice

„O ekologii nemluvě. Prostě se jedná o ‚všimné‘ prezidentovi. Navíc jde o plivnutí do obličeje těm občanům, kteří teď mnohdy počítají každou korunu. Hanba by měla fackovat ty, co to podporují,“ kritizovala Pekarová Adamová pondělní rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše.

Markéta Adamová @market_a Stavba kanálu Dunaj–Odra–Labe má stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českem. O ekologii nemluvě. Prostě se jedná o “všimné” prezidentovi. Navíc jde o plivnutí do obličeje těm občanům, kteří teď mnohdy počítají každou korunu. Hanba by měla fackovat ty, co to podporují. oblíbit odpovědět

Za deset let by mohla podle ministra dopravy i průmyslu a obchodu Karla Havlíčka začít stavba části kanálu Dunaj - Odra mezi polským přístavem Kędzierzyn-Koźle a Ostravou. Havlíček to označil za „významný krok v dopravním, ekonomickém, energetickém, vodohospodářském a rekreačním posílení Moravskoslezského kraje“.



„Kolik je ochoten zaplatit A. Babiš za podporu Miloši Zemanovi? Minimálně 15 miliard z peněz daňových poplatníků na nesmyslný projekt Dunaj-Odra-Labe. Už chybí jen angažovat čínské experty na megalomanské stavby,“ kritizuje vládu za toto rozhodnutí první místopředseda ODS a šéf poslaneckého klubu strany Zbyněk Stanjura.



Zbyněk Stanjura @Zbynek_Stanjura Kolik je ochoten zaplatit A.Babiš za podporu M.Zemanovi? Minimálně 15 miliard z peněz daňových poplatníků na nesmyslný projekt Dunaj-Odra-Labe. Už chybí jen angažovat čínské experty na megalomanské stavby. oblíbit odpovědět

Kanál Labe-Dunaj-Odra je podle ODS nesmyslný a předražený projekt s nejasným dopadem na životní prostředí. „Českou republiku čekají zásadnější investice, jako je například dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Musíme investovat do důležitějších projektů jako jsou dálnice, železnice, moderní technologie. Ne do projektů, kterým by tleskali lidé v 19. století,“ uvedl exministr dopravy Stanjura v tiskové zprávě ODS.



„Tak vláda v nouzovém stavu vyšla vstříc Zemanovi a jeho partě a schválila stavbu nesmyslu zvaného kanál Dunaj-Odra-Labe. Vyhodíme tak 15 miliard z peněz daňových poplatníků za projekt, který nedává logiku!“ reagovala rozhořčeně také místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, která je senátorkou za Pardubicko a Chrudimsko a členkou klubu KDU-ČSL a nezávislí.



Miluše Horská @milusehorska Tak vlada v nouzovém stavu (!) vyšla vstříc Zemanovi a jeho partě a schválila stavbu nesmyslu zvaného kanál Dunaj-Odra-Labe. Vyhodíme tak 15 miliard z peněz daňových poplatníků za projekt, který nedává logiku! oblíbit odpovědět

Lidovci už v minulosti zpochybnili studii proveditelnosti celého projektu, která prokázala, že záměr je investorsky a ekonomicky nevýhodný ve všech variantách.



„Když se řekne kanál, každý v Moravskoslezském kraji by si měl ode dneška představit hnutí ANO. První rozhodnutí vlády po krajských volbách je zahájit výstavbu kanálu DOL do Ostravy. 15 miliard utopených v Odře: novátorská vize špinavé řeky, po které k nám plují nákladní lodě s uhlím z Polska,“ kritizuje vládu poslanec za Piráty Ondřej Polanský.



Projekt na Twitteru hájí mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Hanba by měla fackovat ty, co to podporují, vzkázala šéfka levicově liberální TOP 09 podporovatelům kanálu Dunaj-Odra. Je to tedy i vzkaz Karlu IV. a Tomáši Baťovi. Silná slova neznamenají moudrost,“ napsal Zemanův mluvčí.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci “Hanba by měla fackovat ty, co to podporují,” vzkázala šéfka levicově liberální TOP 09 podporovatelům kanálu Dunaj-Odra. Je to tedy i vzkaz Karlu IV. a Tomáši Baťovi. Silná slova neznamenají moudrost. oblíbit odpovědět

Souhlas vlády automaticky neznamená, že se stavět skutečně bude. A že kanál skutečně vznikne. Ministři zatím souhlasili jen se stavbou části kanálu mezi hranicí s Polskem a Ostravou, kde by měl kanál zatím končit ve Svinově.

„Je možné, že se kanál nakonec stavět nebude, ale naší povinností je tento projekt připravit, ať o dalším rozhodnou následující vlády,“ řekl v pondělí ministr dopravy Havlíček.