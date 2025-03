Vláda projedná kritickou infrastrukturu. Jak z Velkého bratra, varuje asociace

Nejvíce pozornosti budí část věnovaná bezpečnosti dodavatelského řetězce. Ta by ministerstvu dala možnost zakázat soukromé firmě využívat služby konkrétního dodavatele, a to pouze na základě rozhodnutí resortu. Jedinou obranou by pak bylo správní řízení, které se může táhnout roky.

Vnitro totiž navrhuje, aby subjekty kritické infrastruktury byly upraveny samostatným právním předpisem a byly vyjmuty ze zákona o kritické infrastruktuře. Úprava vznikla zejména kvůli požadavkům Evropské unie.

Současné problémy vidí ministerstvo například v tom, jak se určují stavby, zařízení a prostředky, které do kritické infrastruktury patří. Existují jiné postupy pro prvky patřící státu a pro ty, které jsou nestátní. Oba jsou podle vnitra zdlouhavé. Ministerstvo chce zavést portál, který bude spravovat a kde budou potřebné informace.

Hrozí Velký bratr?

„Návrh zákona není dostatečně odůvodněn, je neproporcionální a spíše naznačuje regulační exces ze strany ministerstva vnitra, než že by bylo zavedení dalšího ‚mechanismu‘ zakazování dodavatelů skutečně nezbytné. Takové opatření by mohlo mít významné dopady na ústavně zaručená práva jednotlivců, právní jistotu podnikatelského trhu a mohlo by vést k právnímu chaosu, zejména vzhledem k již existující podobné úpravě v jiných právních předpisech,“ napsali v úterý v dopise členům vlády představitelé Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Redakce iDNES.cz má dopis k dispozici.

Resort ale na návrhu trvá. Nejedná se přitom o jediný případ. Ministerstvo vnitra opakovaně usiluje o rozšíření možností, jak sbírat data o občanech a firmách. Nedávno čelilo kritice kvůli návrhu na sledování pohybu osob, sběru údajů o navštívených webových stránkách, nebo dokonce kvůli podpoře evropského návrhu „Chat Control“, který by umožnil prolomit šifrování soukromé komunikace v aplikacích jako WhatsApp nebo Signal.

„Pan ministr Rakušan s námi nic osobně neprobíral. A když jsme jeho úředníky upozorňovali na problémy paragrafu 15, říkali, že nás sice chápou, ale že to je výslovné přání pana ministra,“ řekl iDNES.cz prezident APMS Jiří Grund. V otevřeném dopise potom dodává, že „stále existují pochybnosti, zda je navržená úprava v tomto rozsahu skutečně nezbytná a proporcionální pro zajištění národní bezpečnosti“.

Části projednávané legislativy kritizovala i Hospodářská komora či resorty financí a průmyslu a obchodu. Zmíněný paragraf 15 obsahuje zvláštní ustanovení o bezpečnosti dodavatelského řetězce. O jeho vypuštění usiloval navzdory vnitru i Hasičský sbor České republiky.

Zákon, kterým se bude ve středu zabývat vláda, také definuje finanční sankce za porušení předpisů o kritické infrastruktuře. Přestupků se mohou dopustit lidé, kteří úmyslně použijí portál k jinému účelu, než k jakému je určen. Poskytovatelé prvků kritické infrastruktury pak mohou dostat pokuty například za to, že neposkytují dostatečné informace, nezpracují rizika, nenahlásí incident, neumožní kontrolu či nesdělí údaje o dodavatelích. Při opakovaných přestupcích se mohou sankce vyšplhat k částce 50 milionů korun či 1,5 procenta ročního obratu firmy nebo instituce.

Česko v roce 2010 určilo devět odvětví kritické infrastruktury. Patří mezi ně energetika, doprava, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové služby a veřejná správy. Je to více, než definuje evropská směrnice.

„V souvislosti s navrhovanou právní úpravou tak nedochází k výrazným změnám v rozsahu regulovaných odvětví. I přes tuto skutečnost však dojde k dalšímu rozšíření regulovaných odvětví nebo pododvětví, a naopak některá současná odvětví, či jejich části, budou z nové regulace vyjmuta,“ uvedlo vnitro v důvodové zprávě. Kvůli směrnici se podle ministerstva budou muset novelizovat i další zákony.