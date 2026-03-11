Od října 2025 byla Markéta Šichtařová poslankyní, jako členka Svobodných vedla pražskou kandidátku SPD. Ve Sněmovně zasedla spolu s bývalým manželem Vladimírem Pikorou, který vedl kandidátku Motoristů sobě v Ústeckém kraji. Jejich rozvod přitom před několika lety provázely ostré spory.
Ekonomická kariéra Markéty Šichtařové
Rodačka z Kladna vystudovala VŠE v Praze, obory hospodářská politika a finanční trhy. Má tři makléřské diplomy Komise pro cenné papíry. Působila na analytických pozicích ve Volksbank CZ, kde se časem stala hlavní ekonomkou. Z pozice odešla a v roce 2004 založila analytickou a konzultační společnost Next Finance.
Markéta Šichtařová
Do širšího povědomí se dostala, když spolu s ekonomem Vladimírem Pikorou natáčela populární videa vysvětlující dění v ekonomice jednoduchým jazykem. Proslavil je hlavně krátký komentář k důchodové reformě, který dvojice zveřejnila v roce 2011 a který kritizoval plánované povinné fondové spoření.
V letech 2006 až 2007 byla součástí týmu ekonomických poradců ministra financí Vlastimila Tlustého. Od srpna 2019 do února 2020 radila na komerční bázi jako externí poradkyně hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, stala se garantkou programu hnutí pro oblast rozvoj ekonomiky a podnikatelského prostředí.
Politická kariéra
V listopadu 2023 oznámila vstup do politické strany Svobodní a stala se její odbornou mluvčí pro oblast ekonomiky. O rok později neúspěšně kandidovala do Senátu v Praze 4, nepostoupila do druhého kola. Loni byla zvolena do Poslanecké sněmovny za SPD v Praze, spolu s Liborem Vondráčkem se stala jedním ze dvou poslanců Svobodných.
Po necelých čtyřech měsících na mandát poslankyně rezignovala. Zdůvodnila to nemožností splnit předvolební sliby, když byl do druhého čtení poslán zákon o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě.
Poslankyně Šichtařová se po svém zvolení rozhodla neúčastnit práce ve sněmovních výborech, nezřídila si poslaneckou kancelář a mezi říjnem 2025 a únorem 2026 ani jednou nevystoupila na plénu Poslanecké sněmovny a nepředložila žádný zákon.
Zato ve Sněmovně natáčela videa na sociální sítě, kde nabízí své poradenské služby. Jako poslaneckého asistenta zaměstnávala svého partnera Jakuba Radhiho za 55 tisíc korun měsíčně.
Velká rodina se sedmi dětmi a velkým sporem
S Vladimírem Pikorou má sedm dětí, všechny rodila doma. V srpnu 2024, měsíc před volbami do Senátu, ve kterých kandidovala na Praze 4, v rozhovoru na iDNES.cz popsala své zkušenosti s údajným dlouholetým domácím násilím, jemuž byla s dětmi deset let vystavena. Vladimír Pikora to odmítl jako předvolební nehoráznou lež, na matčinu stranu se přidala nejstarší, tehdy čerstvě 18letá dcera. Podle rozhodnutí soudu se musí Šichtařová Pikorovi za tato tvrzení omluvit.
Domácí násilí a útěk se sedmi dětmi. Nečekaná zpověď ekonomky Šichtařové
Markéta Šichtařová přispívá na různé blogy a píše knihy. V roce 2015 získala cenu čtenářů v anketě Magnesia Litera za knihu Lumpové a beránci.