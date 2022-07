Čím vláda obdaruje hosty předsednictví? Ponožky s Havlem neprošly

Pro obdarování nejdůležitějších hostů z Bruselu si vláda na předsednictví nechala vyrobit kolekce váz a sklenic z pravého českého křišťálu z nižborské sklárny Rückl.

Design navrhoval výtvarník Rony Plesl, který se podílel na výrobě darů již během prvního českého předsednictví v roce 2009.

Objednávka obsahující celkem 734 sad váz a sklenic pro čelní představitele EU vyšla Česko na 1,48 milionu korun.

Kromě eurokomisařů a delegátů, kteří zamíří během následujícího půl roku přímo do Česka, získají vázy a sklenice také velvyslanci členských zemí při Evropské unii přímo v Bruselu.

Dar Křišťálovou vázu, kterou vyrobila sklárna Rückl, si odvezou vybraní delegáti.

Podle původních plánů měly delegace kromě křišťálu dostávat jako dárek také ponožky odkazující na prezidenta Václava Havla. To však nakonec neprošlo. „Myslím, že to nebyl zrovna dobrý nápad. Pro úspěch předsednictví je úplně jedno, co budeme dávat za dárek. Hlavní je, abychom obstáli v roli vyjednavače a dovedli ke konci řadu legislativních návrhů. A také veřejnosti vysvětlovali, jak EU funguje,“ tvrdil ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Kromě křišťálu pak Úřad vlády na předsednictví objednal také řadu propagačních předmětů za více než devět milionů korun. Je mezi nimi třeba 15 416 propisek, 10 242 rychleschnoucích ručníků, tisíc přívěsků na klíče s mincí, 500 slunečních brýlí, 400 kravat, tisíc obalů na kreditní karty, 1 500 sad pastelek a další věci. To vše ponese logo českého předsednictví, které potrvá i přes Vánoce. I na to se však myslelo. Mezi propagačními předměty nechybí ani 200 vykrajovátek na vánoční cukroví či 200 perníkových Mikulášů.