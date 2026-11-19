Zeman podle vyjádření institutu zemřel v pondělí. „Byl nejen uznávaným odborníkem, ale také laskavým a vstřícným člověkem, kterého si kolegové vážili po profesní i lidské stránce. Jeho náhlý odchod nás hluboce zasáhl a bude nám velmi chybět,“ napsali zaměstnanci.
|
Byla to sebevražda. GIBS odložila prověřování smrti exšéfa mordparty
Na zprávu o Zemanově úmrtí zareagovala i Probační a mediační služba. „Byl nejen renomovaným odborníkem a dlouhodobě uznávanou mezinárodní kapacitou v oboru, ale taky dobrosrdečný, lidský, milý a ochotný člověk, skvělý kolega s absolutním zápalem pro věc a svoje povolání. Čest jeho památce, bude i nám velmi chybět,“ uvedla na sociální síti Facebook.
Zeman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž získal doktorský titul v oborech právo, ústavní právo, kriminologie a kriminalistika. Byl členem Mezinárodní společnosti pro trestní právo a zároveň členem řídícího výboru a tajemníkem její české národní skupiny. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci působil od roku 2000, o 20 let později pak nahradil v čele instituce dlouholetého ředitele Miroslava Scheinosta.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci je samostatnou organizační složkou státu a specializovaným pracovištěm, které soustavně rozvíjí kriminologický výzkum. Hlavním cílem je přispívat výzkumnou, teoretickou, analytickou, publikační a další činností k tvorbě legislativy a k formulování trestní a sankční politiky státu.