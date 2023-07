Vražda, zneužívání, drogy. Policie loni stíhala přes 75 tisíc lidí

Dvojnásobná vražda, zneužívání dětí nebo vloupání do restaurace. To jsou jen některé příklady trestných činů spáchaných v roce 2022. Loni policie stíhala 75 474 lidí, to je o 5 725 více než o rok dříve, a registrovala celkem 181 991 skutků. V době před covidem, v roce 2019, se přitom zločinů událo téměř 200 tisíc.