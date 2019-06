Kriminalita klesá, vyplývá ze statistik. Závažnějších kauz však neubývá

Předloni státní zástupci podali obžalobu nebo návrh na potrestání téměř 71 tisíců lidí, což bylo zhruba o 7 tisíc méně než o rok dříve. Obžalovali také 238 firem. Soudy tehdy uznaly vinnými 95 procent obžalovaných.

„Máme zhruba 210 tisíc trestních věcí za uplynulý rok. To znamená za posledních šest let klesající tendenci ve vývoji kriminality. Před soud se dostane zhruba třetina věcí, což je údaj, který odpovídá i minulým letům,“ okomentoval statistiky nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj navzdory klesající kriminalitě neubývá nejzávažnějších kauz řešených na krajských a vrchních státních zastupitelstvích.



„Domnívám se, že velká část kriminality se nám přesouvá na internet. Druhá věc - myslím si, že odpadly takové ty méně závažné trestné činy, například drobné krádeže. Ne že by se nestávaly, ale lidé je tolik nehlásí policii,“ uvedl Zeman k důvodům poklesu evidované kriminality.

S podílem 5,2 procenta pravomocně zproštěných lidí je žalobce spokojený. „Když se podíváme na vývoj od roku 1994, tak jsme se nikdy nedostali přes deset procent zproštěných věcí, což považuju za velice dobré,“ poznamenal.

Zeman je rád za počet uložených peněžitých trestů

Zároveň v tomto směru pochválil práci soudů. V uplynulém roce vzrostl podíl peněžitých trestů na 18,1 procenta ve vztahu k celkovému počtu odsouzených, což za posledních pět let představuje nárůst na více než trojnásobek. „Přikládám to tomu, že k peněžitým trestům se udělala větší osvěta,“ podotkl žalobce. NSZ (Nejvyšší státní zastupitelství) připravilo k této problematice společně s Nejvyšším soudem sérií seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty či probační pracovníky. Podle Zemana je ještě prostor pro další nárůst, a to až na 35 procent peněžitých trestů.

Co se týče délky řízení, státní zástupci podle NSZ vyřídí 82 procent trestních spisů do dvou týdnů. Déle než rok se loni u žalobců zdrželo 24 případů, což představuje 0,03 procenta.

NSZ si „vzhledem k aktuální pozornosti soustředěné na výsledky činnosti vrchních státních zastupitelství“ zpracovalo samostatnou analýzu jejich činnosti v období 2011 až 2018. Z ní podle Zemana plyne, že pražští a olomoučtí vrchní státní zástupci obžalovali 1 051 lidí a z tohoto počtu zatím soudy rozhodly o 366 obviněných. Z toho pravomocně odsoudily 293 lidí a 53 lidí - tedy 14,5 procenta - zprostily obžaloby. Zeman to označil za dobré výsledky.