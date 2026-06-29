Vyplývá to z výroční zprávy NSZ zveřejněné v pondělí.
Zpráva se zaměřila na analýzu trestné činnosti páchané mladistvými a dětmi mladšími 15 let. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová při svém loňském nástupu do funkce uvedla, že ji znepokojuje rostoucí agrese a násilné jednání mladistvých. Podle ní by se měla větší pozornost věnovat práci s dětmi a prevenci rizikového chování.
Aktuální zpráva Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) potvrzuje, že v této skupině pachatelů narůstá počet násilně motivovaných trestných činů. V případech spojených s fyzickým násilím NSZ upozorňuje na obecný nárůst agresivity, emoční nevyrovnanosti a impulzivity u dětí a mladistvých.
„K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí nebo ve volném čase ve veřejném prostoru, přičemž v některých případech se vyznačují značnou surovostí, nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. Ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům,“ uvedl mluvčí NZS Petr Malý.
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Loni NSZ zaznamenalo podle mluvčího velmi znepokojivý jev tzv. zážitkového násilí, který se sice objevuje pouze ojediněle, avšak pravidelně. „Jeho projevy vykazují značnou společenskou nebezpečnost,“ uvedl mluvčí.
V České republice bylo loni zahájeno 186 858 nových trestních řízení, nad nimiž státní zástupci vykonávali dozor nad zachováním zákonnosti trestního řízení. O rok dříve jich bylo 189 912. Ve srovnání s předchozím rokem mírně vzrostl počet případů násilné a mravnostní kriminality i majetkové trestné činnosti s výjimkou krádeží.
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Nejvyšší státní zastupitelství zároveň upozorňuje na rostoucí počet problematických jevů v on-line prostředí, zejména na sociálních sítích. Vedle podvodů, jejichž cílem je vylákat z uživatelů peníze, přibývá také nenávistných projevů a verbálních útoků. Zpráva rovněž poukazuje na nárůst případů násilí a sebepoškozování mezi dětmi a dospívajícími, které se často odehrávají právě v on-line prostředí.
„V prostředí sociálních sítí a chatovacích platforem byl v roce 2025 zjištěn častější výskyt výhrůžek, vulgárních útoků a jiných forem kyberšikany. Typickým jevem je následné rychlé mazání komunikace ze strany pachatelů, nicméně tyto projevy bývají zachyceny jinými uživateli, a dále šířeny. Současně patrně dochází k pozvolnému nárůstu latentní rizikové komunikace,“ uvedl na webu Malý.
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Státní zástupci zaznamenali také proměnu drogové scény, kdy ubývá „tradičních“ distributorů tvrdých drog v mladší věkové skupině, tito pachatelé se přesouvají do věku mezi 40 až 49 lety. U mladší generace totiž převládá distribuce v on-line prostředí.