Nová past u bankomatů. Policie varuje, jak si nenechat vyluxovat účet

  13:04
Pražští kriminalisté ve spolupráci s bankami a kolegy ze zahraničí odhalili v minulých dnech dva zcela nové způsoby zneužívání platebních karet. První připomíná takzvaný skimming, tedy kopírování platební karty při výběru z bankomatu. Druhým způsobem zneužití platební karty jsou oběti tzv. falešného bankéře.
V případě prvního způsobu dochází k podvodu tak, že majitel karty chce bezkontaktně vybrat hotovost, standardně tedy přiloží kartu k NFC čipu. Jenže podle kriminalistů právě na tomto místě má podvodník umístěné těžko odhalitelné snímací zařízení přizpůsobené k přenosu dat z čipu platební karty.

„Oprávněný výběr provést nejde, a tak poškozený přistoupí ke klasickému výběru formou vložení karty do bankomatu, přičemž standardně zadá PIN a vybere požadovanou hotovost,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

V tu dobu však již okopírovaná data z karty putují online k podvodníkovi. „Protože je prostor tlačítek pro zadávání PIN snímán kamerou, opět nenápadně umístěné pachatelem, tak se k tomuto dostanou nejen údaje z karty, ale i její PIN, a tak nic nebrání tomu, aby vybíral hotovost ve stejnou dobu jako poškozený na kterémkoli místě na světě,“ přiblížil Rybanský.

Podle policie je daný styl podvodu v zahraničí poměrně rozšířený, a to především na samoobslužných čerpacích stanicích a jiných místech, kde je umožněné platit bezkontaktně.

Nutnost „blokace“ platební karty

„Druhým, obdobným způsobem zneužití platební karty jsou oběti tzv. falešného bankéře. Zde zcela odpadá přeposílání hotovosti z jednoho účtu na druhý a následné vybírání hotovosti bílým koněm,“ uvedl policejní mluvčí.

Poté, co podle kriminalistů zafunguje scénář o napadení účtu, pokusu o sjednání úvěru či půjčky, je nově oběti vnucena nutnost „blokace“ platební karty před zneužitím, většinou na 24 hodin.

Falešný bankéř ale navede oběť ke stažení aplikace, nebo jí zašle odkaz, kde oběť nejprve vyplní základní bezpečností údaje o sobě, a navíc tam uvede i PIN platební karty.

Nebezpečný trik. Žena z Ostravska na dálku ovládla cizí mobily, nakradla miliony

„Následně je bankéřem instruována k přiložení své platební karty ke svému mobilnímu telefonu ze zadní strany těla mobilu. Díky stažené aplikaci nebo linku je tak mobilní telefon poškozeného schopen načíst čip platební karty,“ vysvětlil Rybanský.

V době, kdy poškozený drží platební kartu u svého telefonu v domnění, že chrání své peníze, stojí někde u bankomatu výběrčí a v klidu vybírá peníze oběti, aniž by o tom věděla.

Škodu přesahující 3 miliony korun

„Tento způsob podvodu je vysoce sofistikovanou trestnou činností, a i tak se pražským kriminalistům podařilo odhalit, zadržet a následně i obvinit muže, který plnil roli výběrčího a v současné době je vazebně stíhán,“ informoval policejní mluvčí.

Doposud mu kriminalisté prokázali škodu přesahující 3 miliony korun za období od května do července 2025. „Doporučením v rámci prevence je, tak jako v případě známého skimmingu, maximální obezřetnosti při zadávání PIN. V žádném případě nechce policie naznačovat, že by bezkontaktní platby či výběry hotovosti byly nebezpečné,“ zdůraznil Rybanský.

Další weby

