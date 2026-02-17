Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky StB, pronásledovali herce Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby. ČTK to sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel případu Ludvík Fiala. Případ je podle něho výjimečný rozsahem a délkou pronásledování. Podílelo se na něm asi 20 příslušníků StB, která podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře.
Herec Tomáš Töpfer promluvil na mši za poděkování Bohu a sv. Anežce České za 33...

Herec Tomáš Töpfer promluvil na mši za poděkování Bohu a sv. Anežce České za 33 let svobody. (17. listopadu 2022) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Senátor Tomáš Töpfer na ustavující schůzi Senátu v novém složení
Poprvé v novém složení se sešel Senát, který si na ustavující schůzi volí své...
Senátor Tomáš Töpfer (1. října 2022)
Senátor Tomáš Töpfer (1. října 2022)
„Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u 12 bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli,“ uvedl Vinčálek.

StB na Töpfera nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci, sdělil mluvčí.

Půlka espressa, hájil Töpfer vyšší poplatky ČT. Přes čáru, naštval senátorku ANO

Obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.

Tomáš Töpfer je herec, režisér, pedagog, ředitel vinohradského divadla a senátor za ODS.

25. května 2023

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

17. února 2026  12:08

Začal rok koně. Kvůli pověře o dívkách ho v Asii provází demografická anomálie

Oslavy začátku nového lunárního roku koně v Pekingu

Půldruhé miliardy obyvatel východní a jihovýchodní Asie bouřlivě oslavuje příchod nového čínského roku. Rok koně začíná 17. února 2026 a potrvá do 5. února 2027, kdy jeho vládu převezme ohnivá koza....

17. února 2026  11:48

Polsko masivně zbrojí a dluhy strmě rostou. V zemi sílí volání po dani na obranu

Premium
Polsko oslavilo Den armády. Vojenská přehlídka se konala ve Varšavě. (15. srpna...

Od začátku roku platí v Polsku zvýšená třicetiprocentní bankovní daň, kterou stát používá mimo jiné na financování čím dál většího rozpočtu armády. Nyní se v sousední zemi rozvířila debata o zavedení...

17. února 2026  11:45

Zemřel cyklistický vizionář King Liu, z malé dílny vybudoval největšího výrobce kol

King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...

Ve věku 93 let zemřel King Liu, zakladatel společnosti Giant, kterou z malé tchajwanské dílny vypracoval na globálního lídra ve výrobě jízdních kol. Sám se považoval za misionáře cyklistické kultury,...

17. února 2026  11:43

Začíná splácení ceny za koalici, řekl Haas. Výbor řeší kauzy Babiše a Okamury

Přímý přenos
Farma Čapí hnízdo Andreje Babiše u Olbramovic na Benešovsku

Mandátový a imunitní výbor rozhoduje o doporučení všem poslancům, zda mají vydat k trestnímu stíhání premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. U Babiše jde o kauzu...

17. února 2026  6:09,  aktualizováno  11:40

Kdybych neplavala, dělám krasobruslení, říká Seemanová. Maděrové fandila přímo v Itálii

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová vyrazila fandit českým sportovcům na olympiádu do Itálie. Pak zavítala na olympijský festival do Českých Budějovic. Na výstavišti si zabruslila a vyprávěla,...

17. února 2026  11:38

Zemřel pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, ucházel se i o Bílý dům

Americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson...

Zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, bylo mu 84 let. Oznámila to jeho rodina. Jackson byl spolupracovník vůdce afroamerického hnutí za občanská práva...

17. února 2026  11:07,  aktualizováno  11:33

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

17. února 2026  11:33

Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo

Vodohospodáři na severní Moravě stále řeší následky povodně z roku 2024, která...

Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla Těrlicko přinesla značné množství dřevní hmoty. Rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění tohoto...

17. února 2026  11:33

Prezident v debatě se školáky nastínil, zda bude znovu kandidovat. Má podmínku

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Petr Pavel při diskuzi se žáky základní školy v Letňanech připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu, a zmínil, v jaké případě tak učiní. V rámci prvního dne své oficiální návštěvy Prahy...

17. února 2026,  aktualizováno  11:30

Spor o Sbormistra. Nechte moji rodinu na pokoji, vyzývá filmaře Kulínského oběť

Snímek z filmu Sbormistr

Spor ohledně filmu Sbormistr stále graduje. Někdejší oběť Bohumila Kulínského na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém v sedmi bodech označuje tvrzení tvůrců filmu za nepravdivá. Režisér Ondřej...

17. února 2026  11:16

