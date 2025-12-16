Čeští policisté rozkryli podvodná call centra na Ukrajině, Češi přišli o stovky milionů

Kriminalistům se podařilo odkrýt mimořádně rozsáhlou trestní činnost z oblasti kybernetické kriminality. V rámci operací CONNECT a OCTOPUS zastavili provoz čtyř call center, která se nacházela na Ukrajině.
Podvodníci používali dvě klamné taktiky. V prvním případě lákali oběti na falešné investice, ve druhém se vydávali za policisty a přesvědčovali lidi, že jejich bankovní účty byly napadeny. Následně je připravili o vysoké finanční částky.
Češi pomáhali podvodnému call centru na Ukrajině, policie už některé zadržela
Podvodné investice se kriminalistům z NCTEKK podařilo utnout během operace OCTOPUS. Na případu spolupracovali s ukrajinskou Národní policií a bezpečnostní službou SBU.
Zbylá call centra zlikvidovali vyšetřovatelé v rámci operace CONNECT, kterou koordinoval Eurojust. Díky mezinárodní spolupráci s kolegy z Ukrajiny, Litvy a Lotyšska se podařilo zločineckou činnost zastavit v rekordním čase jednoho roku.