Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kriminál, fošny a ztracený čas. Rekruti líčí povinnou vojnu. Bylo by to dnes jinak?

Jiří Kratochvíl
  14:26
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie12 Premium

BRANCI. Stříhání, jedna z prvních povinností po nástupu na vojnu. | foto: Shutterstock

Před víc než dvěma desetiletími u nás skončila povinná vojna. Mluví se o jejím vzkříšení. Na co pamětníci vzpomínají? Co mužům dávala, nebo spíš brala? A bylo by to dnes jiné? Magazín Víkend DNES přináší příběhy absolventů povinné vojenské služby a pojednává o jejím možném návratu.

Co se ti vybaví, když se řekne vojna? „Že jsem byl poslední vězeň v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Praze,“ vzpomíná kamarád Petr. „Dostal jsem sedm ostrých dní, samozřejmě jsem za nic nemohl, jako ostatně každý vězeň v každém kriminále. Jen jsem byl ve špatnou dobu na špatném místě,“ směje se dnes s odstupem tří desítek let.

Ale tehdy to, přinejmenším zkraje, až taková legrace nebyla: „První čtyři dny v base vládl přísný režim, pryčny byly zamčené ke zdi, aby se na nich nedalo přes den ani sedět, natož ležet, až na večer je odemkli, ale nebyla na nich žádná matrace ani slamák, prostě jen kus fošny. A celou noc nade mnou svítila žárovka. To bylo úplně nejhorší.“

V souvislosti s válkou na Ukrajině se mluví o tom, že by se základní vojenská služba mohla v nějaké podobě vrátit. Má ji dnes víc než desítka evropských zemí, některé další ji obnovují či zvažují, v některých státech je povinná i pro ženy.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

„Český národ povstal.“ Plná Letná burcuje proti vládě

Přímý přenos
Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion...

Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. „Panikaří, chybují a zaplétají se do lží,“ řekl na úvod předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář s odkazem na vládní...

15. listopadu 2026  8:13,  aktualizováno  14:41

Kriminál, fošny a ztracený čas. Rekruti líčí povinnou vojnu. Bylo by to dnes jinak?

Premium
BRANCI. Stříhání, jedna z prvních povinností po nástupu na vojnu.

Před víc než dvěma desetiletími u nás skončila povinná vojna. Mluví se o jejím vzkříšení. Na co pamětníci vzpomínají? Co mužům dávala, nebo spíš brala? A bylo by to dnes jiné? Magazín Víkend DNES...

15. listopadu 2026  14:26

Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro je přeplněné a nabírá na zpoždění

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguluje provoz metra. Linka C se zpožďuje, Hradčanskou některé vlaky projíždějí. Nával způsobili lidé mířící na demonstraci na Letnou. Plné byly i...

15. listopadu 2026  14:24

Minář distribuuje miliony bůhvíkam a pro lidi neudělají nic, řekl Macinka o spolku

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) během voleb na Základní a...

Hlavními tématy Nedělní debaty na ČT se stala chystaná demonstrace na Letné a neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku. Podle opozice jsou protesty vizitkou kabinetu kvůli noční mediální novele,...

15. listopadu 2026  12:40,  aktualizováno  13:52

Dobrovolné platby za veřejnoprávní média by byly nesystémové, tvrdí ředitel ČRo

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral přichází na jednání s premiérem...

Dobrovolné platby za veřejnoprávní média mohou být jen malou částí systému, je to totálně nesystémový krok. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral.

15. listopadu 2026  13:37

Zastavené tramvaje, evakuovaní lidé. Ulici v Liberci ochromil nález munice

K nalezené munici byl přivolaný policejní pyrotechnik.

Čtrnáct lidí muselo v neděli ráno opustit svůj domov v ulici 1. máje v Liberci. Důvodem byl nález dělostřelecké munice. Zásah složek Integrovaného záchranného systému omezil dopravu, zhruba hodinu a...

15. listopadu 2026  11:07,  aktualizováno  13:13

Kanárské ostrovy pod invazí migrantů. Je tam největší nával za posledních šest let

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488...

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488 migrantů. Jde o nejvyšší počet za jediný den od listopadu 2020. Informovala o tom španělská námořní služba. Příliv migrantů ze...

15. listopadu 2026  12:44

Budovu v Praze po roce opět obsadili squateři. Policie zasáhla tentokrát hned

Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahují složky IZS proti...

Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahovaly složky IZS proti squaterům, kteří neoprávněně obsadili opuštěnou budovu. Dle mluvčího záchranné služby Karla Kirse zásah se obešel bez...

15. listopadu 2026  12:35,  aktualizováno  12:40

Profesionální štváči, říká Vondráček o Milionu chvilek. Rakušan na Letnou půjde

Schůze Sněmovny, 3. července 2026, Praha. Radek Vondráček (ANO).

Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) označil v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News spolek Milion chvilek pro demokracii, který pořádá nedělní demonstraci na...

15. listopadu 2026  11:23,  aktualizováno  12:36

Maskoval se za sportovce. Lidem z tašek a batohů kradl peněženky, telefony či karty

Zloděj s potítky okrádal sportovce, teď má na rukou pouta

Kriminalisté dopadli osmatřicetiletého muže, který podle nich od poloviny července do poloviny září vykradl v Praze nejméně šestnáct objektů. Zaměřoval se především na sportovní haly, školy a stavby,...

15. listopadu 2026  11:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mladistvý se přiznal k vraždě seniorky, motivem byly peníze

ilustrační snímek

Královéhradečtí kriminalisté obvinili mladistvého z vraždy třiasedmdesátileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem. Seniorka zemřela v nemocnici na následky sečných poranění, která utrpěla při pátečním...

15. listopadu 2026  11:53

Nákup za 15 tisíc i setkání se skeptiky. Jak vypadá Sbírka potravin z pohledu dobrovolníka

25. dubna 2026 proběhne jarní kolo sbírky potravin.

Do nákupního košíku přihodí balíček těstovin, mléko nebo prací prášek. Pro někoho drobnost, pro jiného pomoc, která může rozhodnout o tom, co bude mít příští týden na stole. Podzimní Sbírka potravin...

15. listopadu 2026  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.