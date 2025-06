Výroba umělé krve je v nedohlednu. Mladí radši darují plazmu, léto je krizové

Uvedl to předseda Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Petr Turek. Podle něj je Česko v zásobování krve pro transfuze se zhruba 260 tisíci pravidelnými dárci zatím soběstačné. Situace se ale může změnit. „V posledních letech ubývá mladých dárců a to tak, že podstatně,“ objasnil.

Před 15 lety podle něj bylo mezi dárci 15 až 20 procent mladších 25 let, teď už to není ani polovina. Průměrný věk dárce byl podle něj 33 let, teď je kolem 42 let.

„Z registrů jsou každoročně vyřazováni lidé, kteří dosáhli 65 let. Svoji roli hrají také onemocnění některých dárců,“ uvedl přednosta Transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Jan Loužil. Některé nemoci člověka z darování vyřadí trvale, například cukrovka, rakovina nebo astma, jiné jako borelióza nebo žloutenka dočasně.

Kromě chorob, které dárce trvale nebo na čas vyřadí, přibývá i dalších okolností, po kterých krev darovat několik týdnů či měsíců nelze. Mezi nimi je například přisáté klíště, tetování, aplikace piercingu nebo cestování do zahraničí.

Nejhorší je situace v létě, v době dovolených, protože pravidelní dárci prodlužují interval mezi odběry nebo cestují do zemí, kde se vyskytují různé exotické choroby jako je malárie nebo západonilská horečka. „Limituje nás životnost krevních přípravků. Červené krvinky vydrží 35 dní, krevní destičky pět dní,“ doplnil Loužil.

Transfuzní stanice si tak při nedostatku některé krevní skupiny vypomáhají mezi sebou. „Statisticky nejvíc je v naší kavkazské populaci skupina A pozitivní, nejméně nula negativní,“ uvedl přednosta.

Při použití pro konkrétního pacienta pak lékaři zvažují nejen Rh faktor, který může být negativní nebo pozitivní, nebo čtyři základní skupiny A,B, AB a nula. V současné době dělí krev do 47 skupin, zvažují i konkrétní protilátky a další faktory.

Podle statistik, které byly představené na středeční tiskové konferenci, bylo v roce 2023 zhruba 28 tisíc prvodárců v nemocničních transfuzních centrech a dalších asi 50 tisíc lidí začalo chodit na odběry plasmy do plazmaferetických center.

Zatímco odběr krve je založený na dobrovolnosti, nemocnice dárce odmění snídaní nebo stravenkou, centra mohou kompenzovat dárci vzniklé náklady, může jít o stovky korun za odběr.

Turek popsal, že do budoucna bude zřejmě kvůli úbytku mladých dárců nutná nějaká kompenzace i za darování krve. V současné době zákoník práce počítá s placeným volnem pro dárce po dobu odběru a zotavení, obvykle zaměstnavatel nechává celý den. Zároveň si za každý odběr mohou dárci odečíst tři tisíce korun ze základu daně při daňovém přiznání.