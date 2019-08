Problémy Čechů na Krétě hasí cestovka poukazem. Klienti ho odmítají

„Máme zprávu od doktora a největší společnosti na Krétě zabývající se hygienickými kontrolami, kde máme potvrzeno, že jde o onemocnění virového původu a nepochází z jídla nebo špatného hygienického stavu v hotelu,“ uvedla za CK Pantour Sabina Prokopcová.

Proti tomu se však stále vymezují čeští turisté, kteří se redakci iDNES.cz ozvali. „O virové onemocnění rozhodně nejde. I týden po návratu musím stále docházet k lékaři,“ potvrdila redakci turistka Iva.

Přestože má jít o virové onemocnění a problém, který hotel neovlivní, požádala CK Pantour o dezinfekci celého ubytovacího zařízení. Své klienty se teď chystá odškodnit. „Dali jsme voucher v hodnotě čtyř tisíc každému, kdo onemocněl. A to i přes to, že to nebyla naše povinnost,“ hájí se cestovka.

Nabídnutý voucher potvrzují i čeští turisté. Přijmout ho však odmítají. „Voucher ignorujeme. Dá se využít pouze na další dovolenou. My však s Pantourem už nikam rozhodně jet nechceme,“ shodují se.

Už v minulém týdnu se redakci iDNES.cz sešlo několik svědectví od lidí, kteří s CK Pantour na Krétu vycestovali. Stěžovali si na šváby v pokojích, nedostatečný úklid a především zdravotní potíže. Těmi podle cestovní kanceláře však trpělo jen malé procento klientů.

Špinavý vodovodní kohoutek hotelového pokoje od CK Pantour. Nezajištěné dráty trčící u postele hotelového pokoje.

„Pouze dvě procenta všech obsluhovaných klientů byla nakažena virem. Za celou dobu od prvního nahlášení, tedy asi 14 dnů, celkový počet nakažených nepřesáhl hranici pro epidemii,“ podotkla za CK Pantour Prokopcová.



Čeští turisté, kteří měli do hotelu namířeno v dalším turnusu, dostali možnost ubytovat se jinde. „Klienty, kteří měli do hotelu přiletět, jsme informovali o situaci a dali jim možnost změny hotelu bez poplatku za změnu. Klientům, co byli na místě, jsme nabídli změnu hotelu bez doplatku a transfer jsme taktéž zajistili na vlastni náklady,“ uvedla cestovní kancelář.

Ukončit spolupráci s problematickými hotely se však cestovka nechystá. „Nemůžeme hotel vyřadit z prodeje, protože nemůže zastavit možnost cenově dostupné dovolené pro ty, co si nemohou dovolit nákladnější,“ prohlásila cestovka s tím, že v dnešní době si každý díky internetu může udělat kompletní a pravdivý obrázek o hotelu.

Klienti CK Pantour a společnosti Invia, která byl u několik z nich zprostředkovatelem, se však shodují v tom, že popis hotelů u cestovky byl výrazně jiný, než realita. I kvůli tomu požadují reklamaci zájezdu. „Zájezd už jsme reklamovali. Druhá strana teď má měsíc na to sepsat odpověď. Pokud reklamace nevyjde, chystáme se podat žalobu,“ uzavírá turistka Iva.