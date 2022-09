Je to fake, distancuje se Křeček od kritiky Fialy plné hrubých chyb

Dodal, že politiky už dlouhodobě nekomentuje. Naposledy ale měl komentář přesně před měsícem. Byl také kritický a byl opět namířený proti Fialovi. Tentokrát bez pravopisných chyb.

„Na tento mimořádný projev se lidé připravili, čekali, co se bude dít a co budou muset začít dělat. Ale nestalo se nic, vlci nepřišli. o jejich řádění občané věděli už dávno a také už dávno věděli, co mají dělat i bez projevu,“ stálo s chybami v nočním komentáři. Text byl na účtu dostupný ještě kolem jedné hodiny ranní, upozornila novinářka Nora Fridrichová.

„To se párkrát opakovalo a lidé si zvykli na mimořádnosti, které mimořádnostmi nebyly. A tak když se vlci jednou opravdu blížili a pasáček chtěl v mimořádném projevu něco závažného sdělit, lidé se spíš smáli a dívali se na fotbal. Nebylo by z toho možné poučení?“ odkazuje komentář na známou bajku.

Screenshot z účtu ombudsmana Stanislava Křečka

Sám ombudsman se od textu distancoval. „Jsem upozorňován na nějaký zmatený komentář k projevu premiéra. Je to fake. Projevy politiků již dlouho nekomentuji!“

Jak se původní komentář na jeho účtu zobrazil, nevysvětlil. Navíc k výrokům premiéra Fialy se vyjadřoval na svém účtu už před měsícem, kdy odstoupila jeho zástupkyně Monika Šimůnková.

„Vážím si pana premiéra a velmi přemýšlím o jeho slovech, že moje dosavadní zástupkyně M. Šimůnková je ‚uznávanou odbornicí v oblasti lidských práv‘. Aby se někdo stal uznávaný odborníkem musí mít za sebou rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost, kterou by o své odbornosti přesvědčil,“ napsal na Facebook Křeček.

Šimůnková odstoupila v polovině srpna poté, co jí na konci června ombudsman odebral pracovní agendu. Byly mezi nimi názorové spory kvůli přítomnosti otce u porodu v době covidové pandemie nebo kvůli Křečkovým výrokům vůči Romům.

Screenshot z účtu ombudsmana Křečka

Šimůnková sice nemá za sebou bohatou publikační činnosti, ale své zkušenosti získala v praxi. Po dosažení magisterského titulu na Právnické fakultě Kralovy univerzity složila advokátní zkoušky. Pracovala jako právnička v Nadaci Naše dítě a manažerka Linky právní pomoci a během let 2011 a 2013 byla vládní zmocněnkyní pro lidská práva.

Ač má Stanislav Křeček jako ombudsman široký záběr v oblasti lidských práv, vydal jen pět publikací zabývajících se především legislativou nájemního bydlení. Svého času byl vůdcem odporu proti zrušení regulovaného nájemného.