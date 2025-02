Kontraproduktivní a nebezpečné. Nové limity Bruselu na topidla čelí ostré kritice

Pořídit si domů krb nebo kotel na dřevo by už zanedlouho mohlo být luxusní záležitostí. Od července roku 2027 by totiž tato investice mohla vyjít o desítky tisíc korun dráž. Může za to návrh nového nařízení Evropské komise, který zpřísňuje požadavky pro kotle, krby a kamna spalující dřevo.