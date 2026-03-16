„Přijdeme s legislativou, kde tohle svinstvo zakážeme. Abychom ochránili hlavně naše děti a dospívající mládež proti tomuto drogovému svinstvu, a kratom je svinstvo,“ říkal ještě v únoru premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně.
Záměr mu ale nevyšel. Zatím. V pondělí nesl Babiš na vládu návrh na zákaz kratomu, nakonec byl tento bod stažen. Jak řekl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD), nebyla na něm shoda v koalici.
Babiš následně na tiskové konferenci připustil, že ke kratomu se vláda ještě vrátí, až vyhodnotí, jak vlastně funguje současný model. Ten je v mnohém průkopnický.
Pokud by stát opravdu kratom zakázal, hrozí, že řada jeho prodejců ho požene k soudu.