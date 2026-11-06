„Data bohužel ukazují, že i přes regulovaný prodej se kratom stále dostává k dětem a mladistvým. To je pro nás jasný důvod ke zpřísnění pravidel, které už podpořila i vláda,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Vláda v září podpořila novelu o návykových látkách, podle které by mělo být od příštího roku možné koupit kratom až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Zároveň se mají zpřísnit pravidla prodejcům a posílit pravomoci celníkům a hygienikům.
„Na kratom nelze nahlížet jako na neškodný přírodní produkt. Jeho užívání může mít závažné zdravotní následky, které je třeba brát v úvahu zejména u dospívajících,“ dodala vrchní ředitelka sekce duševního zdraví a závislostí MZd Dita Protopopová. Za důležité považuje rozvíjet prevenci a dostupnost odborné pomoci, ale také jasné stanovení podmínek prodeje a účinnou kontrolu jejich dodržování.
Od dubna do června evidovalo ministerstvo 609 případů, kdy pacient potřeboval péči související s předávkováním kratomem. Někteří pacienti byli léčeni vícekrát. Pacientů mladších 20 let bylo 196, dalších 102 bylo ve věku 20 až 24 let. Dvě třetiny všech evidovaných osob tvořili muži. V akutní lůžkové péči, včetně péče intenzivní, skončilo 203 lidí.
Policie eviduje za loňský rok v ČR 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Příčinou úmrtí byl buď kratom jako výlučná látka ve vysokých hodnotách, nebo v kombinaci s alkoholem, léky a s THC. Nelegálními drogami se v Česku ročně předávkuje zhruba sedm desítek lidí, tisíce lidí zemřou podle odborníků každý rok na následky nadměrného pití alkoholu a kouření. Podle souhrnné zprávy o závislostech v ČR za rok 2024 může kouření ročně za 16.000 až 18.000 úmrtí. Celkem 6000 až 7000 Čechů umírá kvůli pití alkoholu, z nich až pět stovek přímo na otravu.