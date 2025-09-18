Kratom může vyvolat epileptické záchvaty, varují lékaři

Neurologové Městské nemocnice Ostrava (MNO) varují před užíváním kratomu. Podle jejich poznatků z praxe by mohl mít vliv na vznik epileptických záchvatů. Protizáchvatová poradna nemocnice v posledním období zaznamenala nejméně osm pacientů s epileptickými záchvaty, kteří kratom užívali. Po jeho vysazení ale záchvaty ustaly, sdělila mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.
Pacienti podle odborníků kratom užívali z různých důvodů. Šlo například o potlačení bolesti, zlepšení nálady nebo podporu mentální výkonnosti. Za lékaři se zdravotními obtížemi nejčastěji mířili pacienti okolo 20 let, nejstaršímu z nich bylo přes 50 let. O užívání kratomu obvykle spontánně nemluvili, ale lékaři na jeho užívání přišli během zjišťování anamnézy.

Kratom je nejoblíbenější u studentů, výjimkou není ani každodenní konzumace

„Zásadní bylo zjištění, že po úplném vysazení kratomu záchvaty u všech ustaly. A to i u těch, u nichž na EEG přetrvávala záchvatová aktivita. Na naší neurologii už všichni mí kolegové pacientům po epileptickém záchvatu pokládají jako jednu z otázek i tu, která se týká užívání kratomu. Ti, kteří zkušenosti mají a vysadí ho, se k nám se záchvaty už nevracejí,“ uvedl neurolog MNO Jan Rajner.

Mezi ošetřenými pacienty byla například i dvaadvacetiletá žena z Ostravy. Kratomem se snažila zmírnit chronické bolesti po pozdním diagnostikování boreliózy. „Kratom mi zpočátku pomáhal – mizela bolest, lépe jsem spala a mohla normálně fungovat. Jenže po čase se objevily epileptické záchvaty, které můj život provázely téměř rok,“ uvedla pacientka.

Nemůžeme se na kratom dívat jen jako na bylinu, říká šéf protidrogové centrály

Neurologovi se svěřila až poté, kdy možnou souvislost mezi užíváním kratomu a epileptickými záchvaty objevil na internetu její přítel. Na základě doporučení neurologa kratom okamžitě vysadila. „Vysazení provázely nespavost, pocení, bolesti a zvracení. Trvalo týdny, než jsem se dostala do normálu. Ale od té doby jsem už neměla jediný záchvat,“ doplnila.

Kratom je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, která roste převážně v jihovýchodní Asii. Lze ho užívat v různých formách – například jako prášek smíchaný s tekutinou, ve formě tablet nebo jako tekutý extrakt.

Místo piva mladí volí kratom a energiťáky, ukázala studie. Mnozí končí v rukou lékařů

V malých dávkách působí stimulačně a může mít i určité léčivé účinky, ve vyšších dávkách naopak utlumuje. Vláda počátkem září zařadila kratom a jeho extrakt na nový seznam psychomodulačních látek.

Měl by tak být hůře dostupný pro mladistvé. Dospělí si budou moci kratom koupit pouze ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop s kratomem mohou mít jen kamenné obchody. Jeho prodej v automatech bude zakázaný a zboží se bude kontrolovat. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podle ministerstva zdravotnictví je teď kratom na trhu v „šedé zóně“ a prodává se jako sběratelský předmět.

