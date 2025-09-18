Pacienti podle odborníků kratom užívali z různých důvodů. Šlo například o potlačení bolesti, zlepšení nálady nebo podporu mentální výkonnosti. Za lékaři se zdravotními obtížemi nejčastěji mířili pacienti okolo 20 let, nejstaršímu z nich bylo přes 50 let. O užívání kratomu obvykle spontánně nemluvili, ale lékaři na jeho užívání přišli během zjišťování anamnézy.
|
Kratom je nejoblíbenější u studentů, výjimkou není ani každodenní konzumace
„Zásadní bylo zjištění, že po úplném vysazení kratomu záchvaty u všech ustaly. A to i u těch, u nichž na EEG přetrvávala záchvatová aktivita. Na naší neurologii už všichni mí kolegové pacientům po epileptickém záchvatu pokládají jako jednu z otázek i tu, která se týká užívání kratomu. Ti, kteří zkušenosti mají a vysadí ho, se k nám se záchvaty už nevracejí,“ uvedl neurolog MNO Jan Rajner.
Mezi ošetřenými pacienty byla například i dvaadvacetiletá žena z Ostravy. Kratomem se snažila zmírnit chronické bolesti po pozdním diagnostikování boreliózy. „Kratom mi zpočátku pomáhal – mizela bolest, lépe jsem spala a mohla normálně fungovat. Jenže po čase se objevily epileptické záchvaty, které můj život provázely téměř rok,“ uvedla pacientka.
|
Nemůžeme se na kratom dívat jen jako na bylinu, říká šéf protidrogové centrály
Neurologovi se svěřila až poté, kdy možnou souvislost mezi užíváním kratomu a epileptickými záchvaty objevil na internetu její přítel. Na základě doporučení neurologa kratom okamžitě vysadila. „Vysazení provázely nespavost, pocení, bolesti a zvracení. Trvalo týdny, než jsem se dostala do normálu. Ale od té doby jsem už neměla jediný záchvat,“ doplnila.
Kratom je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, která roste převážně v jihovýchodní Asii. Lze ho užívat v různých formách – například jako prášek smíchaný s tekutinou, ve formě tablet nebo jako tekutý extrakt.
|
Místo piva mladí volí kratom a energiťáky, ukázala studie. Mnozí končí v rukou lékařů
V malých dávkách působí stimulačně a může mít i určité léčivé účinky, ve vyšších dávkách naopak utlumuje. Vláda počátkem září zařadila kratom a jeho extrakt na nový seznam psychomodulačních látek.
Měl by tak být hůře dostupný pro mladistvé. Dospělí si budou moci kratom koupit pouze ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop s kratomem mohou mít jen kamenné obchody. Jeho prodej v automatech bude zakázaný a zboží se bude kontrolovat. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podle ministerstva zdravotnictví je teď kratom na trhu v „šedé zóně“ a prodává se jako sběratelský předmět.