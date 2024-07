Vláda chce dát obcím šanci regulovat na svém území Airbnb, ODS nesouhlasí

„Já jsem rád, že ten návrh, který jsem nesl na vládu, prošel i s tou podle mě žádanou úpravou,“ řekl iDNES.cz ministr Ivan Bartoš.

A popsal, jak by to fungovalo. „Byl by umožněno i na na úrovni obce přistoupit k nějaké, řekněme, tvrdší regulaci, například určit pouze měsíce v roce, kdy je toto možné. A takto to mají jiné země,“ hájí návrh, který prosadil ve vládě, ministr pro místní rozvoj. V případě, že zákon v této podobě projde, bude ho ještě muset notifikovat Evropská komise.

Fenomén „sdíleného ubytování“ nezasahuje celou Českou republiku stejnoměrně. Dotčeny jsou především turisticky významné obce, respektive některé jejich atraktivní části.

V březnu 2023 bylo v Praze podle doprovodné zprávy k novele zákona k dispozici celkem 7 930 jednotek Airbnb, které se koncentrují do centra Prahy, což odpovídá tomu, že cizinci preferují ubytování v blízkosti hlavních turistických cílů.

A podle dat Eurostatu vzrostl za první čtvrtletí letošního roku překročil počet přenocování rezervovaných přes ubytovací platformy Airbnb, Booking, Expedia Group neb TripAdvisor na 123,7 milionu, o více než 28 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Snaha dát obcím novým zákonem pomyslný „bič“ na Airbnb tak souvisí i s fenoménem overtourismu, s nímž se potýká řada míst v Evropě.

Novela o podnikání v cestovním ruchu, která prošla zatím vládou, počítá také s tím, že ubytovací zařízení v Česku budou mít povinnost registrace v elektronickém systému eTurista, čímž podle vládního návrhu podnikatelům ubydou administrativní povinnosti. Již totiž nebudou muset opakovaně vyplňovat tytéž údaje pro různé orgány státní správy.

Ministr Bartoš ale nepřímo připustil, že na konečné podobě zákoně nebyla ve vládě jednoznačná shoda, což se může promítnout i do jednání o něm v parlamentu. „Ten návrh zákona byl schválen vládou a to, jestli podpora všech jeho aspektů je v tuto chvíli daná, to asi nedokážu úplně garantovat,“ řekl.

S oprávněním obcí regulovat na svém území nařízeními nabízení krátkodobého ubytování prostřednictvím platforem jako jsou Airbnb nebo Booking, má velké problémy nejsilnější vládní strana ODS.

„Nemyslím si to, a to přesto, že jsem Pražan,“ odvětil iDNES.cz na dotaz, zda obce mají tuto pravomoc navrhovanou vládou dostat, šéf poslanců ODS Marek Benda.

MF DNES dříve napsala, že na Praze 1 přitom představují pro místní největší problém právě Airbnb byty. „V létě hluk nekončí, začíná to drnčením koleček kufrů na dlažbě ráno a končí randálem okolo hospod v ulici. Další vlny povyku přicházejí s tím, jak se další skupiny vracejí na Airbnb ze vzdálených barů zavíraných v různou dobu. Více je i těch, co nikam nechodí a pijí s hlasitou hudbou v privátech. Samostatnou kapitolou jsou koloběžky, na kterých tito lidé s oblibou v opojení řádí večer a v noci,“ shrnuli své zkušenosti rezidenti.

Podle statistik žilo v roce 1989 v centru města o 50 procent více obyvatel než loni. Přes tři tisíce z nich je navíc ve věku sedmdesát let a více. „Vyřešit problém s Airbnb je naše přání do budoucna. Zavádíme proto větší kontroly ze strany stavebního úřadu. Je nutná přísnější kolaudace pro krátkodobé užívání bytu,“ uvedla v únoru pro MF DNES starostka městské části Terezie Radoměřská.

„Celé se to dělá vlastně kvůli Praze 1, možná ještě dalším dvěma, třem městským částem. Nikde jinde to fakticky zapotřebí není. Jde o centrum Prahy, které o to strašně stojí. Část pražských zastupitelů a dalších to opakovaně navrhuje, my jsme jako ODS na všech jednáních, která probíhala kolem Airbnb, jasně říkali, že tento typ vyhlášky prostě nepokládáme za správný a nechceme, aby obce v tomto rozsahu regulovaly podnikání na svém území,“ uvedl Benda.

Ve Sněmovně, až návrh bude projednávat, tak bude o regulaci krátkodobého ubytování obcemi tuhý boj. „Dá se očekávat, že to bude v parlamentu vzrušená diskuse,“ řekl šéf poslanců ODS.