“Byla to strašlivá rána, bylo už po půlnoci ze čtvrtka na pátek. Jak bylo ticho, tak se to rozlehlo. Když jsem se dozvěděl, že to vybuchlo u starosty na dvoře, překvapilo mě to. Nemá s nikým spory, snaží se pro obec hodně dělat,“ kroutí hlavou jeden ze sousedů.
Starostův zelený dům najdete na okraji obce ve směru od Ostrova. Stojí u silnice, na ním jsou dvůr a stodola. Za domem jsou pak fotbalové hřiště a druhé, víceúčelové.
Podle právní kvalifikace vyšetřování je jasné, že pachatel držel munici, výbušniny či extra silnou pyrotechniku, pro jejíž používání je nutná odborná způsobilost.