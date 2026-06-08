„Krajskému soudu v Ostravě byl doručen návrh na povolení obnovy řízení ve věci odsouzeného Petra Kramného. Další postup zatím nelze předvídat, předseda senátu se musí s věcí seznámit a poté rozhodne o dalším postupu,“ uvedl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Kramného advokátka Jana Rejžková se k podané žádosti nechtěla vyjadřovat. „Jsem advokát vázaný mlčenlivostí. Nejsem ten, kdo žádost podal,“ uvedla.
|
Kramný odsouzený za vraždu si stěžuje u Evropského soudu pro lidská práva
V pořadí je to třetí žádost o obnovu řízení, kterou Kramný či někdo z jeho blízkých podali. První v roce 2021 ještě před projednáním Kramný stáhl. Druhou podal Kramný společně se svou matkou. Jejich hlavní zbraní měly být nové znalecké posudky. Zpochybňovaly, že ženy zemřely po zásahu elektrickým proudem. Krajský soud v Ostravě v únoru 2023 návrh zamítl. Podle soudu nešlo o nové důkazy, které by mohly změnit původní verdikt.
Kramný následně využil všechny dostupné opravné prostředky. Stížnost se tak dostala až před Ústavní soud České republiky, který stejně jako předtím Vrchní soud v Olomouci stížnost proti rozhodnutí odmítl.
|
Policista z Egypta se na těla Kramných nepodíval, líčí redaktor detaily případu
Kramný podle obžaloby a pravomocného rozsudku zavraždil v roce 2013 v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak údajně dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Vinu od počátku popíral. Rozsudek pak potvrdil Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud i ÚS.
|
3. října 2013