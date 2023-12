Fiala rozdal metály, ocenil senátorku Němcovou či šéfa projektu Dárek pro Putina

Premiér ocenil jejich zásluhy v kultuře, dodržování lidských práv a svobod nebo budování svobodné demokratické společnosti, žurnalistiky a vědy a výzkumu.

Fila uvedl, že chce oceňovat osobnosti, které si zaslouží vyznamenání za celoživotní práci, stejně jako ty, kteří dosáhli nějakých „mimořádných výsledků a nejsou předmětem velké mediální pozornosti“. Oceněným poděkoval za to, že se podílí na životě nejen české společnosti, ale celého společenství.

„Každý z vás přispívá k tomu, aby život v České republice byl lepší, krásnější, abychom se v něčem posunuli dál. Současně nezapomínáte na to, že pro každou společnost jsou důležité hodnoty, principy, přesvědčení a že to reprezentujete a hájíte bez ohledu na to, že to třeba nemá vždycky ten největší potlesk a nejširší ohlas,“ řekl ministerský předseda.

Oceněni matematička či signatář Charty 77

Němcová převzala medaili za zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, Devátý za zásluhy v oblasti dodržování lidských práv a svobod a Róna za zásluhy v oblasti kultury a umění.

Spolu s nimi byli oceněni matematička a disidentka Kamila Bendová, spisovatel a signatář Charty 77 Josef Mlejnek, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek nebo generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Medaili obdržel také bývalý šéfredaktor zpravodajství a publicistiky televize Nova a Českého rozhlasu Martin Ondráček, který nyní vede kampaň projektu na pomoc ukrajinské armádě Dárek pro Putina.

Laureáty se stali rovněž esejista, historik umění, básník a prozaik Josef Kroutvor, odborník na umělou inteligenci Martin Pěchouček a bývalá senátorka a starostka Vlasta Svobodová.

Vznikla v roce 2008

Posmrtně medaili dostal novinář Daniel Anýž, který zemřel letos v září. Medaili za něj převzala manželka. Podobně za malíře Vladimíra Svobodu, který zemřel minulý týden, převzal medaili jeho syn. K oceněným patřila rovněž herečka a zpěvačka Szidi Tobias, která se dnešního předávání zúčastnit nemohla.

Medaile se Fiala rozhodl udělovat při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, neboť 17. listopad je podle něj dnem pro přemýšlení o budoucnosti a vývoji českého státu a národa a nad hodnotami, které společnost utvářejí, a také pro bilancování. Kvůli premiérově nemoci si je laureáti letos mohli převzít s třítýdenním zpožděním.

Pamětní medaile Karla Kramáře je pojmenována po prvním československém předsedovi vlády a je nejvyšším oceněním, které uděluje premiér. Vznikla v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády.