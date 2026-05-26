Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krajský úřad zrušil trest pro řidiče formule, který se proháněl po dálnici

Autor: ,
  16:06
Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky, věcí se tak budou znovu zabývat úředníci příbramské radnice, řekla mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková. O posunu v případu informovala také Česká televize na síti X.

Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na nich, nemají registrační značku ani směrová světla.

O trestu pro řidiče nedávno rozhodl příbramský městský úřad. Výši nezveřejnil, protože se řidič proti rozhodnutí odvolal a to tedy pravomocně neskončilo. Podle televize Nova úřad muži uložil pokutu deset tisíc korun a půlroční zákaz řízení. Postih hrozí i mladíkovi z doprovodného vozidla.

Krajský úřad rozhodnutí příbramských úředníků zrušil a věc vrátil k novému projednání. „Spis byl vrácen k přepracování za účelem odstranění nedostatků ve vydaném rozhodnutí,“ řekla Žídková. Konkrétní výhrady neuvedla. Rozhodnutí krajského úřadu podle ní nabylo právní moci 24. května.

Řidič formule, který se proháněl po dálnici, dostal pokutu deset tisíc

Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po D4, dostala policie loni 7. září. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.

Podle policie muž řídil vozidlo bez registrační značky neschválené pro provoz na pozemních komunikacích a byl podezřelý i z dalších přestupků kvůli jízdě vozidla. Za nejzávažnější mu hrozila pokuta od čtyř do deseti tisíc korun, zákaz řízení na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů.

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Policie městskému úřadu oznámila i přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel. Podle televize Nova šlo o mladíka, který formuli táhl bez patřičného označení na laně za jiným vozem. Nova uvedla, že šlo o syna majitele formule.

Mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová už dříve potvrdila, že městský úřad obdržel od policie v případu dvě oznámení o podezření ze spáchání přestupku, a to vůči dvěma různým podezřelým. V obou případech městský úřad rozhodl. Oba obvinění se odvolali.

Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat. Ke správnímu orgánu se nyní kauza dostala podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je situace jiná, policisté zjistili totožnost řidiče při zastavení auta.

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem (7. září 2025)
Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.
Majitel formule, která se několikrát proháněla po dálnici D4, se vrací z policejní služebny, kde byl podat vysvětlení (7. září 2025)
10 fotografií
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Poslankyně o Ferim: Kauza nastínila, jak se chováme k přeživším odporných věcí

Exposlanec TOP 09 Dominik Feri, který je obžalovaný z dalšího znásilnění, u...

Soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti exposlance Dominika Feriho o podmíněné propuštění. Feri byl původně za dvě znásilnění a jeden pokus o něj odsouzen k tříletému vězení. Podle poslankyně STAN...

26. května 2026  16:40

Do české muniční iniciativy přispívá polovina zemí oproti loňsku, sdělil Pavel

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu, z loňských 18 na současných devět. Napsal to v úterý deník Financial Times s odvolání na prohlášení českého prezidenta...

26. května 2026  15:17,  aktualizováno  16:29

Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, bědují místní

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...

26. května 2026  16:22

Fotbalové mistrovství světa vynese rekordní částku, dvakrát víc než olympiáda

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Mezinárodní asociace fotbalových federací FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese 10,9 miliardy dolarů (přibližně 227 miliard korun). Bylo by to...

26. května 2026  16:21

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, čtyři lidé zemřeli

V Buggenhoutu na severu Belgie se srazil vlak se školním autobusem. (26. května...

V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se ráno srazil vlak se školním autobusem. Čtyři lidé, včetně dvou dětí ve věku 12 a 15 let, zahynuli. Ostatních pět dětí, které ve voze cestovaly, utrpělo...

26. května 2026  11:24,  aktualizováno  16:18

Krajský úřad zrušil trest pro řidiče formule, který se proháněl po dálnici

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.

Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky, věcí se tak budou znovu zabývat úředníci...

26. května 2026  16:06

Inspekce našla v kuřecích řízcích salmonelu. Lidé mohou mít maso ještě doma

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před kuřecím masem z...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v kuřecích řízcích prodávaných v řetězci Billa bakterie, které mohou způsobit onemocnění salmonelózou. Kontaminované chlazené maso pocházelo...

26. května 2026  16:03

V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, posílí včasný záchyt nádorů

Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence...

Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil nabízenou péči o nové Centrum onkologické prevence. Zařízení vybavené moderními technologiemi včetně umělé inteligence má posílit screening, včasný záchyt...

26. května 2026  11:08,  aktualizováno  15:48

Pavel vyhověl návrhu akademického senátu, odvolal rektorku JAMU Willi

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Prezident Petr Pavel odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Barbaru Marii Willi. Vyhověl tak dubnovému návrhu akademického senátu, který vedení školy kritizoval kvůli nefunkčnímu...

26. května 2026  15:34,  aktualizováno  15:44

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

26. května 2026  15:18,  aktualizováno  15:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Exposlanec Feri jde na svobodu. Pomohl mu posun v chování, zdůvodnil soudce

Dominik Feri na cestě do jednací síně Okresního soudu v Teplicích před jednáním...

Bývalý poslanec Dominik Feri odsouzený ke třem letům odnětí svobody za dvě znásilnění a jeden pokus o něj opustí vězení. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění, kterou...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  15:33

Rusům selhal Orešnik, zasáhli jím vlastní pozice, tvrdí analytici po studiu záběrů

Bývalý ruský prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij...

Jedna z ruských balistických střel středního doletu Orešnik pravděpodobně selhala a během rozsáhlého víkendového útoku na Ukrajinu se zřítila v okupované Doněcké oblasti. Podle Institutu pro studium...

26. května 2026  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.