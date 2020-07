Šest let za daňové úniky. Trest dostihl Rathova bývalého poradce Bušinu

Bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina má jít za daňové úniky na šest let do vězení. Měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest, rozhodl středočeský krajský soud. Bušina byl mimo jiné poradcem středočeského hejtmana Davida Ratha. Soud ho odsoudil jen v části obžaloby, v některých bodech jej viny zprostil. Rozsudek není pravomocný.