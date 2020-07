Kandidátek do podzimních krajských i senátních voleb je méně než minule

19:29 , aktualizováno 19:29

Strany a hnutí do letošních krajských voleb podaly 207 kandidátních listin. Je to znatelně méně než při minulých volbách před čtyřmi lety, kdy bylo předloženo 269 kandidátek. Do senátních voleb se letos přihlásilo 238 kandidátů. Také je to méně než při předchozích volbách. Lhůta pro nominace kandidátů do krajských i senátních voleb v úterý v 16:00 skončila.