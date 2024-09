Ostřejší střet až za rok. V předvolební kampani nikdo kromě SPD nevyčnívá

Kromě celorepublikových stran a hnutí se v krajích o voliče snaží také lokální uskupení. V některých případech jdou do voleb v koalici s většími subjekty, což se odráží i na způsobu rozdělení transparentních účtů na výdaje.

Například SPD má pro krajské volby zřízeny hned čtyři transparentní účty. Jeden z účtů je v koalici s Trikolorou a stranou PRO Jindřicha Rajchla, další pak se stranou Svobodní. Celkem ze všech účtů odešlo přes 7,3 milionu korun. Peníze padly na tisk a výlep plakátů, mediální kampaň, besedy, grafiku a facebookové kampaně.

Pokud jde o vládnoucí strany, ODS v koalici mimo jiné s KDU-ČSL, TOP 09 a krajskými lokálními uskupeními celkově zaplatila už 18 milionů korun. Peníze mimo jiné padly na výlep plakátů, nákup mediálního prostoru, pronájem ploch či focení kandidátů. Další miliony pak padly na senátní kampaň.

Zahájení horké fáze kampaně ODS před nadcházejícími krajskými a senátními volbami v roce 2020.

STAN společně s různými stranami a lokálními uskupeními po celé republice za krajské kampaně již vydali přes 17 milionů korun. Peníze dali například za zábor prostranství, audiovizuální služby či činnost volebního koordinátora. Několik milionů rovněž padlo na senátní kampaň.

Další vládní strana, Piráti, za kampaň již vynaložila přes 11 milionů korun, a to mimo jiné společně s uskupením ProOlomouc. Rovněž několik milionů padlo na senátní kampaň. Piráti například utratili za koordinační služby, billboardy, konzultace či facebookovou reklamu.

Hnutí ANO dosud utratilo za krajské volby přes 7,2 milionu korun. Za senátní kampaně, včetně koalice v obvodu Brno - město, kde kandiduje se SOCDEM, dalo celkem přes 3 miliony korun. Desítky tisíc korun vynaložilo hnutí za polepy MHD, zmrzlinu či tisk letáků.

Kromě stran, které jsou nyní v parlamentu, se o voliče v krajských a senátních volbách snaží i další. Například hnutí Přísaha, kterému šéfuje Robert Šlachta. Za kampaň do krajských voleb již utratila přes 1,9 milionu korun. Náklady měla třeba za tisk letáků či reklamu v médiích.

Koalice Stačilo! pak utrácí třeba za plakáty nebo pronájem reklamní plochy. Podobně na tom je SOCDEM, které již na krajskou kampaň vynaložilo několik milionů korun. Peníze rovněž padly mimo jiné na plakáty či sociální sítě.

Strany mají na kampaně limity Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPS) nedávno upozornil, že ve volbách do Senátu činí výdajový limit na kampaň dva miliony za každého kandidáta pro první kolo. Pokud se kandidát zúčastní prvního i druhého kola, limit je 2,5 milionu korun. Ve volbách do krajských zastupitelstev je podle úřadu limit pro jeden kraj sedm milionů korun, které strana, hnutí nebo koalice vynásobí počtem krajů, v nichž zaregistrovala kandidátní listinu. „Každý kandidující subjekt má jeden souhrnný limit, jehož výše závisí na tom, v kolika krajích kandiduje,“ dodal koordinátor krajských voleb Jan Outlý.

„Pouze startovací fáze“

Podle politického marketéra Karla Komínka se v kampani zatím nic zvláštního neděje – tedy kromě plakátů SPD vytvořených AI, které vzbudily vlnu kritiky. „Ale to, co vidíme nyní, je pouze startovací fáze. Kampaně se rozjíždí až s prvním školním dnem,“ komentoval.

Jeho slova potvrzuje i marketingový odborník Lesenský. „Z marketingového hlediska žádná parlamentní strana do krajských voleb neinvestuje nadprůměrně. Je to dáno i tím, že příští rok nás opět čekají parlamentní volby a strany se už pomalu soustředí na tento primární souboj,“ podotkl.

Podle něj však existují i regionální kampaně, které nejsou pouze o vyvěšení šablonovitých billboardů a opakujících se videí na sociálních sítích.

„Stejně jako před čtyřmi lety má nepřehlédnutelný vizuál například hejtman Jan Grolich. „Netradičně se ke kampani v Moravskoslezském kraji postavil bývalý hejtman Ivo Vondrák, který se spojil se Starosty a vytvořil v Česku neotřelou kampaň pod názvem MaSaKr. Ta si hravě hraje jak s grafikou, tak se slovy,“ přiblížil několik příkladů.

O tom, že žádná strana v kampani nedominuje, mluvil i politolog z brněnské Masarykovy univerzity Otto Eibl. „Nemám pocit, že by některý z kandidujících subjektů dominoval, ale nejsem si jistý, jak to měřit – počtem vylepených ploch nebo podle vedení v průzkumech? Každopádně ‚lehčí‘ to v tomto kontextu mají strany, které ‚všude‘ kandidují samostatně a používají třeba stejné sdělení a vizuál. Obrázek kampaně je pak ‚falešně‘ konzistentní,“ podotkl Eibl.

Příští rok nás čeká strašení, útoky i manipulace

Oslovení odborníci se shodují, že ostřejší kampaň přijde až příští rok, kdy se konají sněmovní volby. „To však souvisí s důležitostí, kterou parlamentní volby mají. Všechny politické subjekty budou do kampaní investovat mnohem větší prostředky, zapojí se více lidí, kteří budou vykonávat více práce – jak té pozitivní, tak i špinavé,“ komentoval Lesenský a dodal: „Určitě se máme příští rok v tomto ohledu na co těšit.“

Jeho slova doplnil politolog Eibl. Podle něj bude kampaň velmi intenzivní a můžeme očekávat souboje plné polopravd, manipulace, strašení a osobních útoků. „Z tohoto pohledu voliče zřejmě nečeká moc příjemné období. Bohužel část voličů či fanoušků právě na toto čeká. Až to jejich favorit nevybíravě a od plic nandá konkurenci,“ komentoval politolog.

Kampaň SPD nic nepřinese, míní expert

Redakce iDNES.cz se podívala také na to, na co v kampani jednotlivé strany sází. Například ODS na typickou modrou barvu, současně však na sociálních sítích šíří vizuál, kde brojí negativně proti hnutí ANO.

„Zadlužili jsme vás. A zadlužíme vás i v krajích,“ stojí na něm. Strana současně přidala komentář: „Babišova vláda v dobách prosperity prošustrovala peníze a zadlužila naši zemi. Nedopusťme to i v krajích.“

Samotné hnutí ANO považuje antikampaň za komickou. „Vláda Petra Fialy s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou zadluží za čtyři roky české občany o více než bilion korun, což je smutný rekord v celé historii České republiky. V tomto kontextu vypadá antikampaň koalice SPOLU poněkud komicky a jako střelba do vlastní nohy,“ komentoval pro iDNES.cz kampaň mluvčí hnutí ANO Milan Vodička. Samotné hnutí na začátku kampaně na vinařství. Vedle toho také na sociálních sítích nešetří kritikou vlády a slibuje voličům nápravu.

Politolog Milan Školník z Katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ke kampani ODS řekl, že vychází z politické kultury. „Není to případ jen těchto krajských voleb, ale nějaká antikampaň je tu vždycky. Třeba triumvirát KSČM, ANO a SPD viděla vláda jako hrozbu už před sněmovními volbami. Ty dva tábory si nemají co vyčítat, je to vlastně jen oplácení stejnou mincí,“ komentoval.

ODS - Občanská demokratická strana Motto kampaně ANO ve volbách do krajských zastupitelstev Babišova vláda v dobách prosperity prošustrovala peníze a zadlužila naši zemi. Nedopusťme to i v krajích. 274 139

Hnutí STAN na své zahajovací kampani prezentovalo jednotlivé kraje a pro ně typické potraviny či výrobky. Současně starostové opět vyrazili do boje ve svých typických barvách, tedy žluté a dominantní růžové.

Tomáš Müller @StanMuller Za necelé 3 týdny jsou krajské volby 😉. Kromě Starostů pro Olomoucký kraj můžete volit i naše Starostky pro Olomoucký kraj 😍👍. @STANcz @STAN_OLK https://t.co/gPpgoTf6JF oblíbit odpovědět

V kampani nevyčnívají nijak ani vládní Piráti. Na sociálních sítích se snaží zaujmout vizuály a různými hesly. Současně se snaží zapojit i voliče. „Bez korupce pro lidi. Bez vás to nedáme,“ zní jeden ze sloganů.

KDU-ČSL pak v kampani vsadilo na své typické barvy a vizuální snímky, která nesou různá hesla a úspěchy, která má strana údajně za sebou. „Zjednodušujeme administrativu. Převody pozemků budou bezúplatné. Zemědělské pozemky budou více chráněny,“ stojí v jednom z nich.

KDU-ČSL @kducsl Zjednodušujeme administrativu👍Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) přináší dle slov ministra 🇨🇿 zemědělství @MarekVyborny řadu změn ve prospěch obcí. Převody pozemků budou bezúplatné, zemědělské pozemky budou více chráněny 👏 Co konkrétního ještě novela přinese? To se… https://t.co/oI9xPRDX9q https://t.co/yn69axQJQ4 oblíbit odpovědět

TOP 09 jde do voleb se sloganem „Nikdo v kraji na okraji“. Jinak i tato strana pod vedením šéfky Markéty Pekarové Adamové. Strana však ve všech krajích kandiduje v koalicích.

TOP 09 @TOP09cz Priority našich kandidátů jsou různorodé, to hlavní však mají společné! 💜



Jde jim všem o to, aby se ve svém kraji mohl každý cítit doma a aby vedení kraje s každým počítalo. Aby žádný občan nezůstal na okraji.💪🇨🇿 https://t.co/Jf9akEWU9b oblíbit odpovědět

Z kampaní negativně vyčnívá jen SPD

Právě útoky a kampaň, která cílí na strach, představila SPD. Marketingový expert Petr Lesenský komentoval, že hnutí se nachází v obtížné situaci. „Jde o klasickou protestní stranu, která, pokud započítáme i předchozí působení Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury, již více než deset let pouze kritizuje, ale za tuto dlouhou dobu nic ze svého programu neprosadila,“ řekl Lesenský.

Podle jeho slov i voliči SPD chtějí výsledky. „Pokud více než dekádu nejste schopni přetavit svá slova v činy, je logické, že vaši voliči začnou hledat alternativy,“ myslí si. „To je důvod, proč SPD v předvolebních průzkumech klesá a musí hledat nové cesty, jak uspět,“ doplnil expert.

Z marketingového hlediska je podle něj kampaň za hranou. „Kromě toho, že nemá s krajskou politikou prakticky nic společného – což je ale úděl i dalších populistických stran, které vztahují krajské volby primárně na celostátní problémy, které kraj nemůže nijak vyřešit – tak etická stránka věci je jednoznačně porušena,“ komentoval.

Podle něj kampaň nepřinese nic velkého. „Protestní voliči buď ke krajským volbám vůbec nepřijdou, nebo se budou poohlížet například po uskupení Stačilo!, Přísaze, ale část jich bezesporu přejde i k ANO. Na druhou stranu, SPD se nemůžeme divit. Zkrátka tonoucí se stébla chytá,“ dodal.