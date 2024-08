Chci být ministrem vnitra, říká otevřeně Šlachta. Připustil spolupráci s ANO

V eurovolbách jste v koalici s Motoristy zaznamenali velký úspěch, třetí místo s 10,26 procenta. Teď je v krajských volbách máte na kandidátce také, byť v menším počtu, protože zatím nemají krajskou strukturu. Jak ty námluvy pokračují, směřuje to vše ke koalici pro sněmovní volby v příštím roce?

Jako Přísaha teď kandidujeme v 10 krajích s tím, že Motoristé zatím teprve budují svou krajskou strukturu, takže jsou jejich osobnosti na naší kandidátce. A uvidíme, jestli to bude voliče opět bavit. Musím ale říct, že za tu dobu, co s Petrem Macinkou (šéf Motoristů – pozn. red.) spolupracujeme, tedy od loňského října, tak se našlo opravdu jen velmi málo věcí a témat, kde bychom do sebe nějak naráželi. Spíš hledáme pozitivní průsečíky. Takže uvidíme po krajských volbách. Vše záleží na voličích.

Žádná definitivní dohoda na koalici pro volby do Sněmovny tedy zatím není?

Není. My jsme si řekli, že si to vyhodnotíme po krajských volbách, stejně jako jsme to udělali po těch evropských. Parlamentní volby jsou něco úplně jiného než eurovolby či krajské volby. Já říkám, že je to taková Formule 1 mezi volbami, protože jsou strašně náročné finančně, ale i na kandidátky a samozřejmě i na dohodu, kdo obsadí v koalici jaká místa. Necháváme to otevřené.

A podle jakého klíče budete krajské volby hodnotit? Co bude úspěch?

Úspěch bude dostat se do zastupitelstva. A jestli třeba v Jihomoravském kraji, kde máme jako jedničku zkušeného Petra Vokřála (bývalý primátor Brna za ANO – pozn. red.), zasáhneme do skládání krajské rady, tak to bude jen dobře. Ale já jsem po posledních parlamentních volbách, kde jsme se nedostali o nějakých 16 tisíc hlasů, velmi pokorný vůči voličům.

Rozhovory s lídry MF DNES a iDNES.cz přináší seriál předvolebních rozhovorů s lídry jednotlivých stran před senátními a krajskými volbami: Marián Jurečka (KDU-ČSL)

Robert Šlachta (Přísaha)

Kateřina Konečná (Stačilo!)

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

Vít Rakušan (STAN)

Tomio Okamura (SPD)

Ivan Bartoš (Piráti)

Petr Fiala (ODS)

Andrej Babiš (ANO)

Nebojíte se, že bez Filipa Turka nemusíte na ten úspěch z eurovoleb navázat?

Filip Turek byl samozřejmě výraznou tváří té kampaně do evropských voleb, ale potom druhou byl Šlachta. Navíc, Filip nás v kampani podporuje a dává to veřejně najevo.

Já jsem ho zatím viděl jen na předvolební akci kandidáta Motoristů a ANO do Senátu Borise Šťastného.

To je tím, že se kampaň teprve rozjíždí. Dobíhají prázdniny a pořádně to vypukne až od září. Filip bude na našich předvolebních diskusích s občany, například v sobotu 14. září v Břeclavi, kam bych moc rád všechny pozval. A podporuje nás i na sociálních sítích. Ono je to teď trochu složitější i v tom, že spolu s Nikolou Bartůšek začínají už naplno pracovat ve Štrasburku.

Vy se osobně na podzim zúčastníte senátních voleb na Břeclavsku, kde vyzvete senátora Koštiala (ODS) a poslance Janulíka (ANO). Jaké si dáváte šance?

Samozřejmě se chci stát senátorem, ale budu spokojený, když budu v druhém kole.

Ptám se i proto, zda to vlastně není nefér vůči voličům? Mandát senátora byste měl na šest let, ale za rok se s Přísahou plánujete dostat do Sněmovny, po čemž by vám mandát senátora automaticky zanikl.

Ale i ten jeden rok v Senátu před parlamentními volbami bude strašně důležitý. Vezměte si, že vláda má většinu ve Sněmovně i Senátu a sobě nakloněného prezidenta. Všechny zákony jí procházejí jako nůž máslem. A stávající senátor Koštial hlasuje s vládou. Já bych hlasoval naprosto rozdílně. Proto všem říkám – váš hlas Šlachtovi do Senátu je hlas proti vládě. A věřím, že protivládních kandidátů může uspět víc. Proto podporuju třeba i Tomáše Magnuska (kandiduje jako nezávislý v Náchodě).

Vraťme se zpátky ke krajským volbám. Když se tak vymezujete vůči vládě, budete dávat spolustraníkům nějaká doporučení, aby s koaličními stranami na krajské úrovni nespolupracovali?

Tohle jsme samozřejmě řešili. Já to teď vztáhnu na Jihomoravský kraj. Tam se mě už předem několik lidí z ostatních stran snažilo kontaktovat. A já všem říkám, že vyjednávání má na starosti naše jednička Petr Vokřál a Pavel Černý jako předseda krajské organizace, kteří jsou zkušení politici a vědí, jak to vést.

Konkrétně v Brně by se mi asi nelíbila spolupráce s SPD, to jsme si i řekli. Ale jinak to obecně nechávám na našich lídrech. Krajskou úroveň beru odlišně než velkou politiku, tam je to o jednotlivých osobnostech. Proti vládě se vymezuji třeba právě v senátní kampani.

Když tedy přejdeme k velké politice, vy i Petr Macinka otevřeně říkáte, že za rok po sněmovních volbách bude vaší ambicí vstoupit do vlády. Není to až moc troufalé po jedněch úspěšných eurovolbách?

Samozřejmě je to ještě strašně daleko, nikdo nevíme, co se za ten rok stane. Ale když už budeme kandidovat, tak chceme do vlády, chceme se na těch věcech aktivně podílet, a ne jen kritizovat. To je moje ambice. Já nechci čtyři roky jen tak sedět ve Sněmovně a schovávat se pod pultíkem.

Lídr Motoristů mluvil i o tom, že by rozhodně nešel do vlády se Starosty, Piráty ani TOP 09. Jak to máte vy?

No, se Starosty v žádném případě. Když vidíme, co se děje za poslední roky okolo pana Rakušana, ať je to kauza Dozimetr, nebo výmluvy okolo střelby na filozofické fakultě. Myslím, že resort vůbec nezvládá. Odchází 6 500 policistů a takhle bych mohl mluvit hodinu. Takže STAN rozhodně ne.

Co Piráti?

Před posledními parlamentními volbami jsme si dělali analýzu, s kým by se případně dalo jednat. A jediný průnik, který jsme s Piráty našli, byla jejich protikorupční rétorika. Ale té se naprosto zpronevěřili, protože sedí ve vládě s ministrem Blažkem, který je na jižní Moravě symbolem takové té šedé zóny a pokoutního vyjednávání.

Vezměte si, jakou si dělá z lidí srandu, když se sejde v hospodě s Nejedlým (bývalý poradce Miloše Zemana – pozn. red.) a tvrdí, že se tam schoval před bouřkou. Takže Piráti také ne. A TOP 09 vůbec, to je liberální strana, chtějí euro, Evropu vnímají odlišně, s těmi nemáme žádný průnik.

Na případnou spolupráci s ODS se asi ani ptát nemusím, minimálně za současného vedení?

Oni se mnou mají strašně velký problém, pořád si s sebou táhnou Janu Nagyovou s Petrem Nečasem. Furt to někde slyším, ať je to Benda (šéf poslaneckého klubu ODS, pozn. red.), který to vytahuje, kde může, nebo i premiér Fiala. Takže to si nedovedu představit. Na druhou stranu je několik ódéesáků na krajích, se kterými se normálně bavím.

Když to tedy obrátíme z té druhé strany, s kým si případnou vládní spolupráci představit umíte? Petr Macinka mluvil o tom, že pro něj je přirozeným partnerem hnutí ANO. Motoristé se s nimi dokonce spojili pro senátní kandidaturu Borise Šťastného. Jak to vidíte vy?

To současné spojení je čistě věc pana Macinky. My jako Přísaha jsme se s nikým nespojili. Samozřejmě vždy je to o programu. A když jsme si tu teď vyjmenovali, kdo všechno nepřipadá v úvahu, tak už nám moc případných partnerů nezbývá.

Takže pokud by se do Sněmovny nedostala nějaká nová strana, tak by to vyjednávání s ANO bylo asi přirozené. Ale důležitý je program a také partnerství ve vládě. Sám víte, jak dopadli třeba sociální demokraté. Takže úplně za každou cenu tam nebudeme.

A v tom ideálním scénáři, je vaším cílem stát se příštím ministrem vnitra?

Samozřejmě. A asi by nemělo být špatné to takhle na rovinu říct. Já se na ministerstvo vnitra dlouhodobě připravuji, vnímám věci, které by se na ministerstvu daly změnit a dělat daleko lépe. Třeba korupce jako téma zapadlo. Už tu není konkrétní člověk, za kterým by to šlo. Mám v hlavě také změny směrem k soudům, státním zastupitelstvím, specializovaným útvarům, chci znovu rozdělit cizineckou policii. To jsou věci, kde se cítím silný.

Předpokládám tedy, že vnitro bude vaší podmínkou pro případné vyjednávání po sněmovních volbách?

Určitě. Asi bych nemohl dělat třeba ministra kultury (smích).

Tak uvidíme za rok. Vraťme se ale ještě zpátky na zem. Vaši europoslanci Nikola Bartůšek a Filip Turek skončili v Bruselu ve frakci Patriotů pro Evropu, tedy v úplné izolaci. Není to chyba a promarněná šance, když jste chtěli aktivně bojovat proti Green Dealu?

Když se podíváte na ta vyjednávání, my jsme chtěli do ECR (Evropští konzervativci a reformisté). Jenže ODS (která frakci spoluzakládala) si kladla nesmyslné podmínky, třeba aby Nikola vystoupila z Přísahy, protože Šlachta je problém. To bylo samozřejmě nedůstojné. Takže jsem rád, že nezůstali nezařazení, ale vstoupili k Patriotům. S nimi navíc máme shodu, co se týká přístupu k migraci či Green Dealu. Jsem rád, že to tak dopadlo. Do EPP (Evropská strana lidová) k Danuši Nerudové jsme opravdu nechtěli.