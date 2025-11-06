Příští školní rok se neotevřou první ročníky osmiletých gymnázií v Nové Pace, Hořicích a Hostinném v Královéhradeckém kraji. Volné třídy by měli obsadit absolventi devátých tříd. Ať už nastoupí na čtyřletý gymnaziální obor, nebo na lyceum, kde děti dostanou všeobecné vzdělání a specializovat se mohou ve vyšších ročnících. Rozhodli o tom krajští radní.
Z dat přijímacích zkoušek vyplývá, že ve většině krajů kromě Prahy se na víceletá gymnázia nehlásí ti nejnadanější. Ale školy vezmou každého, protože o gymnázia třeba na Ústecku není zájem.