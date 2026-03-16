Hejtmani budou poprvé jednat s novou vládou, chtějí mluvit hlavně o penězích

Předseda Asociace krajů, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) očekává, že se hejtmani od vlády dozví, co který ministr chystá na první půlrok. „Předpoklad je se s vládou potkat minimálně dvakrát ročně,“ uvedl.
Otázky hejtmani podle místopředsedy Asociace krajů Martina Netolického (3PK) rozdělili podle jednotlivých resortů. Po ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi (ANO) budou chtít informace k úhradové vyhlášce.
Ministerstvo školství pak osloví s požadavkem na analýzu prvních výsledků převodu placení nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol. S ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) budou chtít hejtmani hovořit o stavebním zákonu. Jednat chtějí i o financování sociálních služeb.
Mezi hejtmany mají převahu zástupci hnutí ANO, je jich osm ze 14. Koaliční partneři ANO na úrovni vlády – Motoristé a hnutí SPD – mezi šéfy krajů své členy nemají. Parlamentní opoziční strany po posledních krajských volbách a letošním odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS reprezentují ve vedení regionů nanejvýš jednotlivci.
V době Babišovy předchozí vlády komunikaci kabinetu s regiony ovlivnila zejména nutnost koordinace postupu v době epidemie covidu-19. Naposled se tehdy hejtmani s Babišem sešli po volbách v roce 2021, kdy už se formovala nastupující koalice Spolu, Starostů a Pirátů. Se zástupci vlády v demisi tehdy jednali o vyhlášení nouzového stavu.