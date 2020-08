KOMENTÁŘ: Omyl, který už dnes nikdo nenapraví. Vznik krajů byla chyba

Nenajdeme v historii minulých desetiletí mnoho pomníčků, na nichž by se shodli tři názorově tak rozdílní lidé jako Václav Klaus, Miloš Zeman a Petr Pithart. Jde o ustavení krajů před dvaceti lety, v roce 2000. Klaus se jejich vzniku sedm let snažil zabránit (a pak to vzdal). Zeman kraje dodatečně označil za jednu ze svých největších chyb. A Pithart, jehož politický a myšlenkový proud ustavení krajů nejvíce podporoval, dnes říká: „Prostě jsme to zvorali. Zavedení krajů je jedním z největších zločinů.“