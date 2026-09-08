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Krajčo kvůli trendu přelepil zrcátko auta a natočil klip. Možný přestupek, míní expert

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  20:43
Hudebníci Richard Krajčo a Sergei Barracuda přelepili přední vnější zrcátko...

Hudebníci Richard Krajčo a Sergei Barracuda přelepili přední vnější zrcátko auta a za jízdy natočiili videoklip. (8. září 2026) | foto: Instagram Richarda Krajča

Richard Krajčo ve StarDance XII (Praha, 4. listopadu 2023)
Richard Krajčo v zákulisí StarDance XII (Praha, 14. října 2023)
Richard Krajčo v zákulisí finále StarDance XII (Praha, 16. prosince 2023)
Sergei Barracuda
6 fotografií
Zpěvák Richard Krajčo naskočil na vlnu nebezpečného trendu. Lidé na sociálních sítích natáčejí za jízdy autem videa na mobil, který přilepili na přední zrcátko vozidla. Krajčo v krátkém videu projíždí silnicí, na zadním sedadle sedí rapper Sergei Barracuda. Umělce snímá telefon připevněný na přední vnější zrcátko. Taková jízda ale představuje přestupek a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

„Chceme letět na Měsíc,“ pěje zpěvák Richard Krajčo v krátkém klipu. „Aby ses měl dobře, věnuju ti každý tón,“ přizvukuje mu rapper Sergei Barracuda.

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Frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo klip umístil na svůj Instagram. Píseň doprovází záběry na Krajča, který pečlivě lepí svůj telefon na přední zrcátko u řidičovy strany. Přístroj lepí tak pečlivě, že černá páska zakrývá celé sklo.

S autem se vydávají do provozu, sviští po silnici a celý klip snímají právě na mobilní telefon. Krajčo řídí, pěje do kamery a Barracuda na zadním sedadle mává rukama a přidává svou část. Richard Krajčo v klipu navíc nepoužívá bezpečnostní pás.

Celý počin by mohl být klasifikován jako přestupek. Podle dopravního experta Romana Budského patří zrcátka k povinné výbavě vozidla.

„ Na technické kontrole vás bez něj dál nepustí. Samozřejmě to přestupek je. A je to hloupost. V levém zrcátku vidíte pohyb těsně vedle auta. Ve vnitřním zrcátku sice vidím daleko za auto, ale nemůžu vědět, že mám vedle sebe třeba motocyklistu,“ popsal expert pro iDNES.cz.

iDNES.cz oslovil s dotazem na možný přestupek také Policejní prezidium.

Krajčův počin je součástí trendu, který se šíří sociálními sítěmi pod názvem „Tape your phone car challenge.“ Ve volném překladu „Výzva k přilepení telefonu na auto.“ Uživatelé v něm lepí telefon k přednímu zrcátku a na zařízení nahrávají za jízdy videa.

Podle webu Bezpečné cesty může za chybějící nebo poškozené zrcátko hrozit až dvoutisícová pokuta. Nepoužívání zrcátka se klasifikuje jako přestupek. Řidič může ztratit až šest bodů. V případě správního řízení se pokuta může vyšplhat do výše 10 tisíc korun.

richardkrajco

Aby ses měl dobře věnuju ti každý tón ♥️ za měsíc jde deska ven

8. září 2026 v 17:16, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 20:04
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