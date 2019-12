Z obchodů nejčastěji mizí Kinder vajíčka. Cílí na ně organizované skupiny

Čokolády, tyčinky, a hlavně Kinder vajíčka. Ukrást malou cukrovinku zabalenou do alobalu je poměrně jednoduché, stačí ho strčit do kapsy. Oblíbená sladkost se tak často ztrácí po kusech. Jenže právě vajíčka jsou častým terčem organizovaných skupin, které používají jeden trik: vajíčka umístí do plat klasických vajec.

Jaké zboží se nejvíc krade Produkty Kinder Cukr Produkty Milka Máslo Mléko Produkty Nescafé Produkty Nivea Produkty Jacobs Produkty Lindt Rum Božkov zdroj: agentura M2C

„Naloží tím celý košík a snaží se bez placení opustit prodejnu,“ přibližuje Martin Giebel z bezpečnostní agentury M2C. Ač to vypadá skoro nemožně, někdy takové krádeže projdou. I proto jsou vajíčka na špičce ukradených potravin – na jedno plato se jich vejde bezmála třicet. Organizované skupiny ale ze sortimentu výrobce vajíček necílí pouze na ně. Často se ve velkém kradou i malé čokolády, tyčinky a chlazené výrobky.



Na druhém místě nejčastěji kradených věcí se podle agentury M2C drží cukr následovaný čokoládou Milka. Čtvrté místo asi nepřekvapí – z obchodů často mizí i máslo. Do první desítky se pak vešel i rum nebo například mléko.

Před Vánoci se krade víc

Spektrum zboží, které se z obchodů krade, je celý rok víceméně stejné. Jedinou výjimkou jsou svátky, zejména ty vánoční. Pro obchodníky startují Vánoce už na podzim, speciální sortiment nabízí už od října. A i když se dál krade i ostatní zboží, právě před Vánoci se začínají ztrácet balíčky s kosmetikou, jindy lépe zabezpečený alkohol a nejrůznější dárkové koše s pochutinami. Více než ve zbytku roku se však kradou i hračky nebo elektronika – například reproduktory, power banky nebo autokamery.

Co se krade před Vánoci Parfumerie/Kosmetika Černá elektronika Alkohol Značkový textil Hračky Cukrovinky Čerstvé potraviny Drogerie zdroj: agentura M2C

Proč se před Vánoci kradou i úplně jiné věci, než v ostatních měsících má poměrně jednoduché vysvětlení. „Způsobuje to rozdílná skladba doplňkového zboží a masivní vystavování jinak během roku velmi dobře zabezpečeného zboží. Zároveň se zde i odráží trend dárkového zboží, které jde během adventu výrazně lépe na odbyt v rámci černého trhu,“ říká Martin Giebel ředitel Divize retailu bezpečnostní agentury M2C.

Pracovníci ostrahy se před Vánoci setkávají s kuriózními případy. „Měli jsme případ stařičkého penzisty, který chtěl pro svého vnuka ukrást počítačovou hru. Vždycky se ale jednalo o prázdný obal a proto se do obchodu několikrát vracel. Bylo nám ho líto, tak jsme mu ji za vlastní prostředky koupili. Takové situace se ale běžně nedějí,“ popisuje Jaromír Průša ze sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS. „Když je v obchodech více lidí, nemá zloděj soukromí, které potřebuje. Výjimkou jsou menší butiky jako zlatnictví nebo šperkařství. Tam naopak většího počtu lidí a zmatku využívají,“ vysvětluje Průša.