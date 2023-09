Jsem starej blbec, říká nevidomý. Chtěl pomoci, neznámý ho okradl o 20 tisíc

Muž okradl nevidomého v parku na lavičce krátce poté, co mu slepec chtěl dát ze své peněženky peníze na tramvaj, o které ho pachatel požádal.

Neznámý muž devětapadesátiletého Stanislava Zimpricha okradl mezi ulicemi Kaplanova a Blatenská nedaleko pečovatelského domu. Pachatel si nejdříve k nevidomému přisedl a zřetelnou češtinou ho požádal o dvacet korun. Zdůvodnil to tím, že ztratil peněženku a potřebuje peníze na tramvaj.

„Já jako starej blbec, který každému rád pomůže, vytáhl z kapsy peněženku a začal se v ní hrabat,“ říká pro iDNES.cz Zimprich a dodává, že dvacetikorunu pozná po hmatu.

Muž mu šedé semišové pouzdro z ruky vytrhl. Slepec ihned vykřikl ve snaze přivolat pomoc, pachatel mu následně zkroutil ruku za zády a sebral mobilní telefon. Muž následně podle slov okradeného slepce odešel, neví ale jestli směrem k blízkému obchodu Albert, nebo k domu s pečovatelskou službou, kde Zimprich bydlí. Nevidomý měl s sebou i svého psa, fena však na čin nereagovala.

„Dášenka nesmí štěkat, je vycvičený vodící pejsek a na takového agresora není připravená. Byl to pro nás oba šok. Chvíli jsem se ještě snažil křikem přivolat pomoc a poté jsem už odešel domů,“ sděluje poškozený. V domě s pečovatelskou službou spolu se svým sousedem zavolali policii a večer již dělali rekonstrukci činu.

Na lidi podle svých slov Stanislav Zimprich nezanevře. Agresorovi by nepřál vězení, ale výchovný trest. „Klidně ať mu soud nařídí starat se o postižené nebo o lidi v Alzheimer centru, aby viděl, co to je, když je člověk nemohoucí a bezmocný,“ říká slepec, který se svým psem taková centra pravidelně navštěvuje.

Policie nyní proto pátrá po svědcích události, která se stala ve čtvrtek kolem 16. hodiny odpoledne. Kriminalisté zajistili kamerové záznamy z širokého okolí, ale místo skutku bohužel pokryto kamerami nebylo.

Vzhledem k tomu, že nevidomý samozřejmě nedokáže útočníka popsat, nemají tak žádný popis jeho vzhledu ani oblečení. Jediné co detektivové od poškozeného zjistili je, že by se mělo jednat o muže mezi třiceti a čtyřiceti lety, který hovořil plynule česky bez přízvuku.

„Celá událost se odehrála na velmi frekventovaném místě a tak to jistě neuniklo pozornosti kolemjdoucích. Prosíme kohokoliv, kdo se v tomto místě ve výše uvedený čas pohyboval a má jakékoliv informace k případu, aby se ozval na linku 158,“ informuje mluvčí policie Richard Hrdina.

Neznámému muži hrozí deset let ve vězení.