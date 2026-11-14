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Srdce mě zpět nepustí, jen vaše jídlo mi nesedí. Lékař z Řecka je už v Česku doma

Veronika Pitthardová
  20:00
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Prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis | foto: Kristová AnnaMAFRA

Do Prahy přijel poprvé v sedmnácti letech. Rok se učil česky a plánoval, že po studiích medicíny se vrátí do rodného Řecka. Nakonec tu založil rodinu a vybudoval úspěšnou kariéru. Od ledna je Spyridon Gkalpakiotis přednostou dermatovenerologické kliniky na pražských Vinohradech a srdce ho z Česka už nepustí. „Jen na těžkou českou kuchyni jsem si ani po tolika letech nezvykl,“ přiznává v rozhovoru pro iDNES.cz.

Váš otec byl dětský chirurg, maminka veterinářka. Chtěli, ať jdete v jejich stopách?
Přál si to hlavně táta, který měl rád střední Evropu. Studoval v Rakousku, později v Německu. Chtěl, ať taky zkusím studium mimo Řecko.

Lékaři odjinud

Proč chtěl, ať jedete do ciziny?
Otec byl rodilý Řek, ale měl jsem pocit, že kdyby se mohl druhý den odstěhovat do střední Evropy, udělal by to. Miloval to tu. Možná chtěl, aby se mi studiem v zahraničí otevřelo víc možností do budoucna. Měl pravdu. Současnou kariéru bych v Řecku tak rychle neudělal.

Co jste na to tehdy říkal?
Příliš se mi nechtělo, ale rodiče mě přesvědčili a finančně podpořili. Nakonec jsem se rozhodl pro Univerzitu Karlovu. Do Česka jsem přijel na podzim roku 1997.

Česko na tom není špatně. Často se mluví o tom, že se k nám inovativní léčba dostává až po roce nebo roce a půl. Jenže do Řecka se některé moderní léky nedostanou vůbec.

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