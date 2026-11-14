Váš otec byl dětský chirurg, maminka veterinářka. Chtěli, ať jdete v jejich stopách?
Přál si to hlavně táta, který měl rád střední Evropu. Studoval v Rakousku, později v Německu. Chtěl, ať taky zkusím studium mimo Řecko.
Proč chtěl, ať jedete do ciziny?
Otec byl rodilý Řek, ale měl jsem pocit, že kdyby se mohl druhý den odstěhovat do střední Evropy, udělal by to. Miloval to tu. Možná chtěl, aby se mi studiem v zahraničí otevřelo víc možností do budoucna. Měl pravdu. Současnou kariéru bych v Řecku tak rychle neudělal.
Co jste na to tehdy říkal?
Příliš se mi nechtělo, ale rodiče mě přesvědčili a finančně podpořili. Nakonec jsem se rozhodl pro Univerzitu Karlovu. Do Česka jsem přijel na podzim roku 1997.
Česko na tom není špatně. Často se mluví o tom, že se k nám inovativní léčba dostává až po roce nebo roce a půl. Jenže do Řecka se některé moderní léky nedostanou vůbec.