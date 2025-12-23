Lékařka: Viděla jsem 18letou dívku zemřít na chřipku. Lidé věří bludům a neočkují se

Premium

Fotogalerie 6

Martina Koziar Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Eliška Hovorková
  10:57
Lékaři mají před Vánocemi plné ruce práce s pacienty s chřipkou a covidem. Podle přednostky Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar Vašákové jde navíc často o těžké průběhy nemocí. „Lidé, kterým očkování nabízíte, říkají, že na chřipku netrpí. Ale jakmile na ni začnou trpět, mohou mít těžký průběh,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jaká je nyní situace na nemocničních plicních odděleních?
Myslím, že je to nejen na plicních odděleních, ale v nemocnicích obecně. Přichází řada lidí, kteří mají chřipku typu A a mají buď středně těžký nebo těžký průběh, takže je musíme hospitalizovat. Někteří jsou i na JIP. Bohužel ti starší lidé jsou často v těžším stavu a není jisté, zda dokážou s naší péčí přežít.

Nyní je v podstatě novinkou v rámci výzkumu, že prodělání covidu nebo chřipky v neočkovaném terénu vás dělá náchylnější na nové nádory i na probuzení starých nádorů.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Na Šumavě napadne až 20 centimetrů sněhu, východ ČR zasáhne silný vítr

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Ve středu může v Pošumaví a na Šumavě napadnout pět až 20 centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr. Uvedl to...

23. prosince 2025  11:06

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

23. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  11:05

Obrovská díra pohltila lodě na vodním kanále, hasiči zachránili 15 lidí

Na kanálu Llangollen v Shropshire se propadla část náspu, do díry spadly lodě a...

Na kanálu Llangollen ve Whitchurch v britském hrabství Shropshire došlo k mimořádné události, když se na úseku vodní cesty otevřela obrovská díra. Několik lodí se propadlo, jiné uvízly na okraji...

23. prosince 2025  10:59

Lékařka: Viděla jsem 18letou dívku zemřít na chřipku. Lidé věří bludům a neočkují se

Premium
Hostem pořadu Rozstřel je Martina Koziar Vašáková, plicní lékařka.

Lékaři mají před Vánocemi plné ruce práce s pacienty s chřipkou a covidem. Podle přednostky Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar Vašákové jde navíc často o...

23. prosince 2025  10:57

Řidič naboural do zaparkovaných vozů, jedno z nich bylo auto za miliony

Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22....

Děsivě vyhlížející nehoda, ke která došlo v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích, se nakonec obešla bez zranění. Jedno z aut, které tu naboural řidič mercedesu, je však Audi R8,...

23. prosince 2025  10:56

Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Minulý týden na své první tiskové konferenci v roli ministra obrany za SPD Jaromír Zůna uvedl, že Rusko je ve válce na Ukrajině agresor. Podpořil také koupi stíhaček F-35 a médiím sdělil, že dostal...

23. prosince 2025  10:56

V Texasu havarovalo letadlo mexického námořnictva, mezi oběťmi je i roční dítě

Malé letadlo mexického námořnictva se zřítilo u pobřeží Texasu, při nehodě...

Malé letadlo mexického námořnictva, které přepravovalo jednoročního pacienta spolu se sedmi dalšími lidmi, se v pondělí zřítilo v americkém státě Texas. Nejméně pět lidí zahynulo, jednou z obětí je...

23. prosince 2025  6:57,  aktualizováno  10:31

Já nic neprovedl, co si vymýšlej. Jak policie zadržela podezřelé z 13 let staré vraždy

Policie zadržela muže podezřelého z vraždy

Policie ukázala záběry ze zadržení dvou lidí, kteří jsou obvinění z vraždy muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání už v roce 2012. Jeho ostatky se našly letos v dubnu. Za skutek jim hrozí nejvyšší možný...

23. prosince 2025  10:13

VIDEO: Podvodník v úzkých. Svoje fígle omylem zkoušel na policistu ve službě

Podvodník se dovolal přímo na služební telefon policistů

Takového respondenta na druhém konci nejspíš nečekal. Podvodník, který se podle klasického schématu snaží obrat důvěřivé lidi o peníze, tentokrát narazil na toho, s kým se nechce vůbec setkat -...

23. prosince 2025  10:02

Jak vypadají televizní Vánoce ve světě? Velká soutěžní show i klasika Sám doma

Premium
Americká komedie Sám doma

Zatímco z tuzemského svátečního televizního programu by asi kdekdo mohl složit maturitní zkoušku i uprostřed noci, o zahraničních programových tradicích se toho zase tolik neví. Snad s výjimkou...

23. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bitvu o nadzvukové cestování vyhráli Sověti. Tu-144 měl být jejím symbolem

Tupolev Tu-144 je vyřazený proudový dopravní nadzvukový letoun. Návrh byl dílem...

Přestože se symbolem cestování nadzvukovou rychlostí stal britsko-francouzský Concorde, jako první dopravní letadlo na světě překonal rychlost zvuku elegantní sovětský letoun Tupolev Tu-144. Na...

23. prosince 2025  9:54

Unikátní zákrok v Ostravě. Lékaři zachránili kojence, kterému chyběl konečník

Chlapeček Oliver se svou maminkou po úspěšné operaci. (23. prosince 2025)

Unikátní operace se podařila ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Osmiměsíčnímu chlapečkovi tam lékaři vytvořili chybějící konečník a současně odstranili píštěl, tedy nepřirozené propojení, mezi slepým...

23. prosince 2025  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.