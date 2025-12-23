Jaká je nyní situace na nemocničních plicních odděleních?
Myslím, že je to nejen na plicních odděleních, ale v nemocnicích obecně. Přichází řada lidí, kteří mají chřipku typu A a mají buď středně těžký nebo těžký průběh, takže je musíme hospitalizovat. Někteří jsou i na JIP. Bohužel ti starší lidé jsou často v těžším stavu a není jisté, zda dokážou s naší péčí přežít.
Nyní je v podstatě novinkou v rámci výzkumu, že prodělání covidu nebo chřipky v neočkovaném terénu vás dělá náchylnější na nové nádory i na probuzení starých nádorů.