Oblast sociálních služeb, konkrétně domovy pro seniory, se stávají místem, kde se potkávají politická prohlášení s realitou. Markantní je to na příkladu (ne)testování zaměstnanců a klientů na covid-19. Mnohá ze zařízení se přitom kvůli onemocnění zaměstnanců neobejdou bez pomoci dobrovolníků či armády. Jednou z organizací, která se stará o přísun dobrovolnické pomoci, je Český červený kříž. Zajišťuje proškolení zájemců i zařazení do některého ze zařízení. Co všechno musí zvládnout? A jak dlouho trvá, než se do provozu dostanou?

MAFRA Autor: Petr Topič