Arenberger by měl skončit, řekl Kováčik. Faltýnek chce od ministra vysvětlení

Arenberger čelí kritice kvůli svému majetkovému přiznání, ve kterém neuvedl řadu vlastněných nemovitostí. Podle Babiše šlo o šlendrián, Arenberger je přesvědčen o tom, že se žádného zásadního pochybení nedopustil. Opozice požaduje jeho odvolání.



Předseda STAN Vít Rakušan své výhrady k Arenbergerovi zopakoval, nepochybil podle něj pouze v případě majetkového přiznání, ale i v dalších záležitostech včetně pronájmu své nemovitosti vinohradské nemocnici, ve které v minulosti pracoval. Měl by proto sám odstoupit, pokud tak neučiní, měl by premiér Babiš navrhnout jeho odvolání, domnívá se Rakušan.

Kováčik si chce počkat na vysvětlení Arenbergera ve Sněmovně na mimořádné schůzi, která by se měla konat ve čtvrtek. Myslí si ale, že je čas ministra zdravotnictví vystřídat.

Podle Faltýnka Arenberger v úterý navštíví poslanecký klub hnutí ANO, kde se budou poslanci nejasnostmi kolem jeho majetkových poměrů zabývat. Do té doby nechtěl předseda poslanců ANO záležitost komentovat. Poznamenal, že odpovědnost za majetkové přiznání má ten, kdo ho podává.

Poslanci se v blízké budoucnosti mají zabývat opozičním návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Faltýnek řekl, že udělá vše pro to, aby kabinet důvěru Sněmovny měl. Chce proto ještě jednat se zástupci komunistů i s nezařazenými poslanci. Pokud bude nedůvěra vládě vyslovena, prezident Miloš Zeman chce současný kabinet nechat do voleb dovládnout v demisi. Podle Rakušana by se v takovém případě neměla vláda „pouštět do žádných velkých dobrodružství“.

Faltýnek uvažuje o konci ve Sněmovně

Faltýnek také řekl, že zatím neví, zda bude kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Uvedl, že „je otrávený“ z obvinění, kterým čelí například po zveřejnění zápisků ze svého diáře. „Někdo několik let fotil moje poznámky a pak je dal Janku Kroupovi. Jsou to ukradené věci,“ dodal Faltýnek.

Uvedl, že na něj média pořádají hon. „Jsem otrávený. Nevím, jestli má smysl, abych kandidoval,“ uvedl. O své další budoucnosti chce jednat s Babišem a vedením hnutí ANO, chce se také poradit s rodinou.