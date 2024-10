Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Ministerstvo zdravotnictví nakonec nezakáže příchutě do e-cigaret, jak ještě v létě chtělo. V plánu mělo ponechat pouze tabákovou verzi. Proti návrhu se zvedla vlna odporu, kritici poukazovali na to, že by to byl nesmyslný krok. Vedl by jen k tomu, že by se lidé vrátili k cigaretám nebo by náplně kupovali za hranicemi.